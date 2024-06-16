Аналітики брокерської компанії Bernstein розповіли, скільки коштуватиме біткоїн у найближчі вісім років

Монети біткоїн. Фото ілюстративне: coinmama.com

У порівнянні з вартістю станом на середину червня поточного року до 2029 року ціна першої криптовалюти зросте на 659%. Перша криптовалюта коштуватиме пів мільйона доларів.

Про це в суботу, 15 червня, із посиланням на аналітиків брокерської компанії Bernstein повідомило видання Business Insider.

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Експерти вважають, що до кінця 2024 року біткоїн коштуватиме 200 тисяч доларів, до 2029 року — 500 тисяч доларів, а до 2033 року — мільйон доларів. Причиною стрімкого зростання вартості BTC є бурхливий попит на біткоїн-біржові ETF, які з моменту запуску на початку цього року залучили десятки мільярдів доларів у вигляді активів. Аналітики впевнені, що цей стрімкий попит у поєднанні з постійно зменшуваною пропозицією біткоїна створює зрілу динаміку попиту та пропозиції, яка призведе до подальшого зростання цін на популярну криптовалюту.

"Цьому сприяє безпрецедентний попит на біткоїн (190 мільярдів доларів AUM у 2025 році проти 60 мільярдів доларів сьогодні) через біржові фонди, якими керують провідні світові менеджери з управління активами, а також обмежена пропозиція біткоїна", — зазначають експерти.

Раніше аналітики припускали, що біткоїн досягне максимуму циклу у 150 тисяч доларів у 2025 році, але через сильні потоки ETF їхні очікування зросли.

Прогноз фірми був частиною замітки про діяльності компанії компанії-розробника програмного забезпечення MicroStrategy, яка, на думку аналітиків, "будує найбільшу в світі біткоїн-компанію". MicroStrategy акумулювала 1,1% від загального обсягу пропозиції біткоїнів, що становить близько 14,5 мільярда доларів, тоді як ринкова оцінка MicroStrategy становить 26 мільярдів доларів.

Також у матеріалі зазначено, що в п'ятницю, 14 червня, біткоїн торгувався трохи вище 65 тисяч доларів, що приблизно на 12% нижче рекордного максимуму BTC, який становив майже 74 тисячі доларів.

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