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Аналитики прогнозируют биткоину небывалое подорожание — какую стоимость называют

16 июня 2024 03:40
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Аналитики брокерской компании Bernstein рассказали, сколько будет стоить биткоин в ближайшие восемь лет
Монеты биткоин. Фото иллюстративное: coinmama.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

По сравнению со стоимостью по состоянию на середину июня текущего года к 2029 году цена первой криптовалюты вырастет на 659%. Первая криптовалюта будет стоить полмиллиона долларов.

Об этом в субботу, 15 июня, со ссылкой на аналитиков брокерской компании Bernstein сообщило издание Business Insider.

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Эксперты считают, что до конца 2024 года биткоин будет стоить 200 тысяч долларов, к 2029 году — 500 тысяч долларов, а к 2033 году — миллион долларов. Причиной стремительного роста стоимости BTC является бурный спрос на биткоин-биржевые ETF, которые с момента запуска в начале этого года привлекли десятки миллиардов долларов в виде активов. Аналитики уверены, что этот стремительный спрос в сочетании с постоянно уменьшающимся предложением биткоина создает зрелую динамику спроса и предложения, которая приведет к дальнейшему росту цен на популярную криптовалюту.

"Этому способствует беспрецедентный спрос на биткоин (190 миллиардов долларов AUM в 2025 году против 60 миллиардов долларов сегодня) через биржевые фонды, которыми руководят ведущие мировые менеджеры по управлению активами, а также ограниченное предложение биткоина", — отмечают эксперты.

Ранее аналитики предполагали, что биткоин достигнет максимума цикла в 150 тысяч долларов в 2025 году, но из-за сильных потоков ETF их ожидания выросли.

Прогноз фирмы был частью заметки о деятельности компании-разработчика программного обеспечения MicroStrategy, которая, по мнению аналитиков, "строит крупнейшую в мире биткоин-компанию". MicroStrategy аккумулировала 1,1% от общего объема предложения биткоинов, что составляет около 14,5 миллиарда долларов, в то время как рыночная оценка MicroStrategy составляет 26 миллиардов долларов.

Также в материале отмечено, что в пятницу, 14 июня, биткоин торговался чуть выше 65 тысяч долларов, что примерно на 12% ниже рекордного максимума BTC, составившего почти 74 тысячи долларов.

Напомним, американский предприниматель и инвестор, автор книги "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки рассказал, как быстрее всего разбогатеть. По его мнению, самый простой способ для этого — инвестиции в биткоин.

Также мы сообщали о том, что мошенницы с сайта знакомств обманули мужчину более чем на миллион долларов. В частности, он потерял 600 тысяч долларов в криптовалюте.

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