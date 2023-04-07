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"АрселорМіттал Кривий Ріг" закінчив 2022 рік із багатомільярдними збитками

7 квітня 2023 11:20
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
АрселорМіттал Кривий Ріг закінчив 2022 рік із багатомільярдними збитками
Дохід комбінату упав до 43,8 млрд грн
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У 2022 році дохід металургійного комбінату "АрселорМіттал Кривий Ріг" упав до 43,8 млрд гривень. Під час війни підприємство, яке певний час простоювало, отримало багатомільярдні збитки.

Про це свідчать опублікована інформація в Opendatabot.

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Фінансовий стан "АрселорМіттал"

Зазначається, що "АрселорМіттал" завершив минулий рік із чистим збитком у 48,34 млрд гривень порівняно з 25,3 млрд грн чистого прибутку до війни, за підсумками попереднього року.

Для порівняння, компанія у 2021-му отримала 109,3 млрд гривень доходів, а у 2020 році — 63,5 млрд гривень.

Вартість активів компанії скоротилася вдвічі — зі 105,8 млрд гривень у 2021-му до 52,7 млрд грн у 2022-му.

За словами гендиректора підприємства Мауро Лонгобардо, минулого року завод зіткнувся з нечуваними викликами. Комбінат працював тільки на чверть своєї потужності. Водночас керівництву вдалося зберегти виробничі потужності, уникнувши скорочення працівників.

Також співробітникам пообіцяли виплатити винагороду за підсумками роботи за минулий рік у розмірі 50% середньомісячної зарплати кожного працівника за фактично відпрацьований час.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Національному банку України (НБУ) розповіли про прямі втрати матеріальних активів та інфраструктури через повномасштабне вторгнення росії. За попередніми оцінками — це 2/3 від довоєнного внутрішнього валового продукту (ВВП) України.

Світовий банк презентував оновлений звіт, в якому досліджено завдану шкоду, збитки та потреби відновлення України, спричинені повномасштабним вторгненням росії. Відповідно до оцінки, на відновлення України потрібно 411 млрд доларів. 

Також ми писали, що у ДТЕК підрахували суму збитків, завданих росією українській енергоінфраструктурі. Йдеться про 6,8 млрд доларів.

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