"АрселорМиттал Кривой Рог" закончил 2022 год с многомиллиардными убытками

Доход комбината упал до 43,8 млрд грн.

В 2022 году доход металлургического комбината "АрселорМиттал Кривой Рог" упал до 43,8 млрд гривен. Во время войны предприятие, которое некоторое время простаивало, получило многомиллиардный ущерб.

Об этом свидетельствует опубликованная информация в Opendatabot.

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Отмечается, что "АрселорМиттал" завершил прошлый год с чистым убытком в 48,34 млрд гривен по сравнению с 25,3 млрд грн чистой прибыли до войны, по итогам предыдущего года.

Для сравнения, компания в 2021 году получила 109,3 млрд гривен доходов, а в 2020 году — 63,5 млрд гривен.

Стоимость активов компании сократилась вдвое — со 105,8 млрд гривен в 2021-м до 52,7 млрд грн в 2022-м.

По словам гендиректора предприятия Мауро Лонгобардо, в прошлом году завод столкнулся с неслыханными вызовами. Комбинат работал только на четверть своей мощности. В то же время, руководству удалось сохранить производственные мощности, избежав сокращения работников.

Также сотрудникам пообещали выплатить вознаграждение по итогам работы за прошлый год в размере 50% от среднемесячной зарплаты каждого работника за фактически отработанное время.

Что еще стоит знать

Напомним, в Национальном банке Украины (НБУ) рассказали о прямых потерях материальных активов и инфраструктуры из-за полномасштабного вторжения россии. По предварительным оценкам — это 2/3 от довоенного внутреннего валового продукта (ВВП) Украины.

Всемирный банк презентовал обновленный отчет, в котором исследованы причиненный ущерб, убытки и потребности восстановления Украины, вызванные полномасштабным вторжением россии. Согласно оценке, на восстановление Украины требуется 411 млрд долларов.

Также мы писали, что в ДТЭК подсчитали сумму ущерба, нанесенного россией украинской энергоинфраструктуре. Речь идет о 6,8 млрд долларов.