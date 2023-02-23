Ашан потрапив до списку НАЗК міжнародних спонсорів війни — що відомо

Його "дочка" так і не залишила російський ринок

Французька корпорація "Ашан" поповнила список Національної агенції з питань запобігання корупції (НАЗК) міжнародних спонсорів війни. Її "дочка" так і не пішла з російського ринку.

Про це поінформував пресцентр Нацагенції.

Причини внесення до списку

Як зауважили в НАЗК, підставою внесення до списку міжнародних спонсорів війни стало те, що компанія надалі фінансує державу-терориста,адже не закрила свій бізнес на території рф.

Передісторія

Днями російська "дочка" французької мережі супермаркетів "Ашан" потрапила у скандал про нібито постачання "гуманітарки" військовим армії російської федерації. Журналісти стверджують, що отримали доступ до деяких документів російського філіалу французького "Ашану", які засвідчили факт постачання товарів військовим російської армії. Дану інформацію підтвердили деякі представники магазинів, з якими спілкувалися журналісти.

З-поміж товарів, які відправляли росіянам: продовольство, одяг, тютюн. За попередніми підрахунками, окупанти сукупно отримали від "Ашану" допомоги на 2 млн руб, що в еквіваленті близько 1 млн грн. Цього достатньо для підтримки від 1 до 2 батальйонів (один батальйон — 400-800 осіб).

На інцидент, зокрема, відреагував голова МЗС Дмитро Кулеба. Він заявив, що минулого року закликав світ бойкотувати "Ашан" за те, що він не вийшов з росії і не припинив фінансування воєнних злочинів.

Нагадаємо, в Auchan Retail категорично заперечують твердження, викладені у журналістському розслідуванні, а також інтерпретацію. У компанії здивовані звинуваченнями, які не найшли підтвердження під час внутрішнього розслідування.