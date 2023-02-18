Ашан відкидає звинувачення в постачанні гуманітарки російській армії

Стверджують, що залишаються на території росії для надання доступу до продуктів

У компанії Auchan Retail заперечують інформацію, яку поширили ЗМІ, що французька мережа гіпермаркетів "Ашан" нібито підтримувала росіян на захоплених територіях. Йдеться про постачання товарів у вигляді гуманітарної допомоги, про що довідались журналісти-розслідувачі.

Про це повідомляється у пресслужбі компанії.

У компанії провели внутрішнє розслідування

Так, в "Auchan Retail категорично заперечують твердження, викладені у журналістському розслідуванні, а також інтерпретацію. У компанії здивовані звинуваченнями, які не найшли підтвердження під час внутрішнього розслідування.

Там зазначили, що "Ашан" залишається на території росії "винятково для надання російському населенню доступу до продуктів харчування, не проводить, не підтримує і не фінансує благодійних зборів для російських збройних сил".

Скандал з "гуманітаркою" для росармії

Російська "дочка" французької мережі супермаркетів "Ашан" потрапила у скандал про нібито постачання "гуманітарки" військовим армії російської федерації.

Як стверджують журналісти, вони отримали доступ до деяких документів російського філіалу французького "Ашану", які засвідчили факт постачання товарів військовим російської армії. Дану інформацію підтвердили деякі представники магазинів, з якими спілкувалися журналісти.

З-поміж товарів, які відправляли росіянам: продовольство, одяг, тютюн. За попередніми підрахунками, окупанти сукупно отримали від "Ашану" допомоги на 2 млн руб, що в еквіваленті близько 1 млн грн. Цього достатньо для підтримки від 1 до 2 батальйонів (один батальйон — 400-800 осіб).

Нагадаємо, глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що має намір обговорити з французькою колегою дані відповідного розслідування. Він нагадав, що минулого року закликав світ бойкотувати "Ашан" за те, що він не вийшов з росії і не припинив фінансування воєнних злочинів.