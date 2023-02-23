Ашан попал в список НАПК международных спонсоров войны — что известно

Его "дочка" так и не покинула российский рынок

Французская корпорация "Ашан" пополнила список Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) международных спонсоров войны. Ее "дочка" так и не ушла с российского рынка.

Об этом проинформировал пресс-центр Нацагентства.

Причины внесения в список

Как отметили в НАПК, основанием внесения в список международных спонсоров войны стало то, что компания в дальнейшем финансирует государство-террориста, ведь не закрыла свой бизнес на территории россии.

Предыстория

На днях российская "дочка" французской сети супермаркетов "Ашан" попала в скандал о якобы поставках "гуманитарки" военным армии российской федерации. Журналисты утверждают, что получили доступ к некоторым документам российского филиала французского "Ашана", подтвердившим факт поставки товаров военным российской армии. Данную информацию подтвердили некоторые представители магазинов, с которыми общались журналисты.

Из товаров, которые отправляли россиянам: продовольствие, одежда, табак. По предварительным подсчетам, оккупанты совокупно получили от "Ашана" пособия на 2 млн руб., что в эквиваленте около 1 млн грн. Этого достаточно для поддержки от 1 до 2 батальонов (один батальон — 400-800 человек).

На инцидент, в частности, отреагировал глава МИД Дмитрий Кулеба. Он заявил, что в прошлом году призвал мир бойкотировать "Ашан" за то, что он не вышел из россии и не прекратил финансирование военных преступлений.

Напомним, в Auchan Retail категорически отрицают утверждения, изложенные в журналистском расследовании, а также интерпретацию. В компании удивлены обвинениями, не нашедшими подтверждения во время внутреннего расследования.