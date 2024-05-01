Укрпошта розповіла про перші результати аукціонів з продажу ретро-авто

Старі авто Укрпошти. Фото: Новини.LIVE/ Ігор Кузнєцов

Національний оператор поштового зв'язку "Укрпошта" за результатами перших семи аукціонів на "Prozorro.Продажі" з реалізації власних ретроавтомобілів отримав понад 3,281 млн гривень. Сума перевершила очікування на 60%.

Про це розповів генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський у Telegram.

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Результати аукціонів з продажу ретро-авто Укрпошти

Керівник компанії, з огляду на критику дій Укрпошти щодо розпродажу старих автомобілів заради оновлення автопарку, наголосив, що результати аукціону свідчать про правильність рішення.

"А тепер найцікавіше, про гроші. Вчора відбулось 7 аукціонів на суму 3 281 070 гривень, при стартовій ціні 2 049 027, тобто ріст ціни на аукціоні — 60%+. Як Вам "мотлох"? Він, до речі, накопичувався роками, і лише після зміни законів, такі продажі стали можливими. Це називається "ефективне використання державного майна". Не вкрали, не роздали (своїм чи не своїм), а прозоро продали на аукціоні і тепер ці кошти вкладемо в розвиток компанії та підготовку до зими", — йдеться у повідомленні.

Смілянський анонсував три чергові аукціони на суму 400 тисяч гривень 1 травня. Він зазначив, що для тих, хто не встиг взяти участь, невдовзі планують виставити ще 500 автівок. Також ще є шість аукціонів з одним учасником (Закарпаття, Львів, Тернопіль, Миколаїв, Рівне, Івано-Франківськ), де термін аукціону продовжено на сім днів.

Ще три аукціони (Дніпро, Харків, Одеса) проведуть 2 травня. Учасники матимуть 14 днів на подачу заявок.

Він наголосив, що розпродаж є правильним рішенням, адже компанія не отримує державної підтримки і потрібно готуватися до майбутньої складної зими.

"І на завершення. $175 мільйонів дотацій отримала Пошта Польщі від ЄС на 2024 рік. Укрпошта готується до складної зими, купує дрова, пічки, мобільні АЗС, щоб забезпечити роботу там, де крім нас нікого немає і нікого не буде. На це ми не отримуємо допомогу від держави і, навпаки, будемо намагатись платити більше податків та дивiдендів. І моя роль, як генерального директора, забезпечити таку роботу нашій команді. Що я і буду робити. А для всіх порад, які починаються зі слів "краще б Ви" ми заведемо окрему сторінку і будемо там все уважно вивчати, разом з досвідом успіху тих, хто нам щось радить", — резюмував керівник компанії.

Окрім того, попереду ще аукціони з розпродажу старих комп'ютерів для тих, кому потрібні мікросхеми.

Раніше повідомлялося, що на "Prozorro.Продажі" з молотка піде 531 авто, роки випуску яких здебільшого 90-ті та 2000-ті. У компанії розраховують, що машини або поповнять автопарк когось з колекціонерів, або потраплять до волонтерів, і, після ремонту та перезбірки кількох авто в одне на ходу, допоможуть армії там, де це потрібно.

Аукціони влаштували, оскільки акціонером компанії є держава, тому просто передавати майно не мають права. Тоді як механізм "Prozorro.Продажі" дуже простий і зрозумілий.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше "Укрпошта" оголосила розпродаж на "Prozorro.Продажі" свій старий автотранспорт. Отримані кошти хотіли пустити на оновлення автопарку.

Також ми писали, що в нацоператорі поштового зв'язку відреагували на критику щодо влаштування аукціону власних ретроавтомобілів заради оновлення поштового автопарку. Там навели вагомі аргументи.