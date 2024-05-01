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Аукционы по продаже ретро-авто Укрпочты — результаты превзошли ожидания

1 мая 2024 10:07
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Укрпочта рассказала о первых результатах аукционов по продаже ретро-авто
Подержанные авто Укрпочты. Фото: Новини.LIVE/ Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Национальный оператор почтовой связи "Укрпочта" по результатам первых семи аукционов на "Prozorro.Продажі" по реализации собственных ретроавтомобилей получил более 3,281 млн гривен. Сумма превзошла ожидания на 60%.

Об этом рассказал генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский в Telegram.

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Результаты аукционов по продаже ретро-авто Укрпочты

Руководитель компании, учитывая критику действий Укрпочты относительно распродажи подержанных автомобилей ради обновления автопарка, подчеркнул, что результаты аукциона свидетельствуют о правильности решения.

"А теперь самое интересное, о деньгах. Вчера состоялось 7 аукционов на сумму 3 281 070 гривен, при стартовой цене 2 049 027, то есть рост цены на аукционе — 60%+. Как Вам "хлам"? Он, кстати, накапливался годами, и только после изменения законов, такие продажи стали возможны. Это называется "эффективное использование государственного имущества", – говорится в сообщении.

Смилянский анонсировал три очередных аукциона на сумму 400 тысяч гривен 1 мая. Он отметил, что для тех, кто не успел поучаствовать, вскоре планируют выставить еще 500 автомобилей. Также есть шесть аукционов с одним участником (Закарпатье, Львов, Тернополь, Николаев, Ровно, Ивано-Франковск), где срок аукциона продлен на семь дней.

Еще три аукциона (Днепр, Харьков, Одесса) проведут 2 мая. Участники будут иметь 14 дней для подачи заявок.

Он подчеркнул, что распродажа является правильным решением, ведь компания не получает государственной поддержки и нужно готовиться к предстоящей сложной зиме.

"И в завершение. $175 миллионов дотаций получила Почта Польши от ЕС на 2024 год. Укрпочта готовится к сложной зиме, покупает дрова, печи, мобильные АЗС, чтобы обеспечить работу там, где кроме нас никого нет и никого не будет. На это мы не получаем помощь от государства и, наоборот, будем стараться платить больше налогов и дивидендов. И моя роль, как генерального директора, обеспечить такую работу нашей команде. А для всех советов, которые начинаются со слов "лучше бы Вы" мы заведем отдельную страницу и будем там все внимательно изучать вместе с опытом успеха тех, кто нам что-то советует", — резюмировал руководитель компании.

Кроме того, впереди еще аукционы по распродаже старых компьютеров для тех, кому нужны микросхемы.

Ранее сообщалось, что на "Prozorro.Продажи" с молотка уйдет 531 авто, годы выпуска которых в основном 90-е и 2000-е. В компании рассчитывают, что машины либо пополнят автопарк кого-нибудь из коллекционеров, либо попадут к волонтерам, и после ремонта и пересборки нескольких авто в одно на ходу помогут армии там, где это нужно.

Аукционы устроили, поскольку акционером компании является государство, потому просто передавать имущество не имеют права. В то время как механизм "Prozorro.Продажи" очень прост и понятен.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее "Укрпочта" объявила распродажу на "Prozorro.Продажі" своего старого автотранспорта. Вырученные средства хотели пустить на обновление автопарка.

Также мы писали, что в нацоператоре почтовой связи отреагировали на критику по устройству аукциона собственных ретроавтомобилей ради обновления почтового автопарка. Там привели веские аргументы.

Укрпошта
аукцион
авто
деньги
Игорь Смелянский

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