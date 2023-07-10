Ціни на бензин у 2023: що готують АЗС користувачам

Ціни на пальне. Фото: Freepik.com

З 1 липня в Україні зросли ціни на пальне, інформація на табло на різних АЗС оновлюється щодня. І хоч експерти фіксують підняття цін не на тому рівні, що прогнозували раніше, на заправках відчутно зменшилася кількість клієнтів.

До чого призвело підняття цін на пальне та чому вони можуть ще зрости у найближчому майбутньому, ексклюзивно для Новини.LIVE розповів народний депутат, член комітету з питань енергетики та ЖКП Юрій Камельчук.

Читайте також:

Нардеп Юрій Камельчук. Фото: Новини.LIVE

"Думаю, що ціни ще зміняться. Зараз ми бачимо обережність в коригуванні цін на заправних станціях. Хоча вони піднялися не на стільки, на скільки прогнозували. Але можна розглянути, які є підстави. По-перше, вартість пального з минулого року зменшилася і акциз, який додали, не прогнозує зростання ціни до 57 грн за 95 пальне. Але будемо дивитися, як АЗС реагуватимуть далі. Вони переживають зменшення потоку, і деякі АЗС можуть пізніше підняти ціни. Можуть втратити лояльних клієнтів, тому поводяться обережно", — сказав Камельчук.

За словами нардепа, складно передбачити, якою буде ціна надалі. Адже зараз постачальники пального в Україну стабільні. А от якщо АЗС переключаться на інших постачальників, ціна зміниться.

Види пального на АЗС. Фото: Соцмережі

"Ми знаємо, що виробництво пального відбувається частково в Україні, а частково в інших державах. Найважливіше тут — дотримання об'єму, який необхідний в Україні. Якщо ми побачимо чесну роботу всіх АЗС, то додаткового зростання ціни на пальне не має бути", — додав Камельчук.

Однак, за його словами, є неминучий сценарій підняття цін — якщо зміниться акциз. В Україні він найменший порівняно з іншими європейськими країнами — 200 євро з однієї тонни 95 пального. А найменший акциз в Європі становить близько 360 євро. В деяких країнах 500, 600 і навіть 800 євро з однієї тонни.

"Якщо ми будемо рухатися в бік синхронізації з Європою, як із законодавством, так і щодо ринкових цін на все, ми побачимо ще в майбутньому зростання ціни на пальне. Хоча. звичайно, для України цього не хотілося б. Виробники в Україні, думаю, будуть дуже старатися максимально спростити і здешевити ціну на виробництво пального своїми власними потужностями", — підсумував Камельчук.

Нагадаємо, в Україні протягом останнього тижня автомобільні заправки активно змінювали вартість пального. Усі види бензинів подорожчали на тлі підвищення податків.