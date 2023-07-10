Цены на бензин в 2023: готовят АЗС пользователям

Цены на горючее. Фото: Freepik.com

С 1 июля в Украине выросли цены на горючее, информация на табло на разных АЗС обновляется каждый день. И хотя эксперты фиксируют повышение цен не на том уровне, который прогнозировали ранее, на заправках ощутимо уменьшилось количество клиентов.

К чему привело повышение цен на топливо и почему они могут еще вырасти в ближайшем будущем, эксклюзивно для Новини.LIVE рассказал народный депутат, член комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Юрий Камельчук.

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Нардеп Юрий Камельчук. Фото: Новини.LIVE

"Думаю, что цены еще изменятся. Сейчас мы видим осторожность в корректировке цен на заправочных станциях. Хотя они поднялись не на столько, на сколько прогнозировали. Но можно рассмотреть, какие есть основания. Во-первых, стоимость горючего с прошлого года уменьшилась и акциз, который добавили, не прогнозирует рост цены до 57 грн за 95 горючее. Но будем смотреть, как АЗС будут реагировать дальше. Они переживают уменьшение потока, и некоторые АЗС могут позже поднять цены. Могут потерять лояльных клиентов, поэтому ведут себя осторожно", — сказал Камельчук.

По словам нардепа, сложно предположить, какой будет цена в дальнейшем. Ведь сейчас поставщики горючего в Украину стабильны. А вот если АЗС переключатся на других поставщиков, цена изменится.

Виды горючего на АЗС. Фото: Соцсети

"Мы знаем, что производство горючего происходит частично в Украине, а частично в других государствах. Важнейшее здесь — соблюдение объема, необходимого в Украине. Если мы увидим честную работу всех АЗС, то дополнительного роста цены на топливо не должно быть", — добавил Камельчук.

Однако, по его словам, есть неизбежный сценарий поднятия цен — если изменится акциз. В Украине он самый маленький по сравнению с другими европейскими странами — 200 евро с одной тонны 95 горючего. А самый маленький акциз в Европе составляет около 360 евро. В некоторых странах 500, 600 и даже 800 евро с одной тонны.

"Если мы будем двигаться в сторону синхронизации с Европой, как с законодательством, так и относительно рыночных цен на все, мы увидим еще в будущем рост цены на горючее. Хотя. конечно, для Украины этого не хотелось бы. Производители в Украине, думаю, будут очень стараться максимально упростить и удешевить цену на производство горючего своими собственными мощностями", — подытожил Камельчук.

Напомним, в Украине в течение последней недели автомобильные заправки активно меняли стоимость горючего. Все виды бензинов подорожали на фоне повышения налогов.