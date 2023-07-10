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Ситуація на ринку пального: як змінилися ціни на АЗС за тиждень

10 липня 2023 08:40
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на АЗС — як змінилася вартість пального за тиждень
Заправка автомобілів на АЗС. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні протягом останнього тижня автомобільні заправки активно змінювали вартість пального. Усі види бензинів подорожчали на тлі підвищення податків.

Про це свідчить інформація Консалтингової групи "А-95".

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Як змінились ціни на АЗС

Згідно з цими даними, минулого тижня середня вартість пального в країні змінилась так:

  • бензин А-95 подорожчав на 3 гривні, до 47,89 гривні за літр;
  • бензин А-95-преміум додав у вартості 2,77 гривні, до 49,96 гривні за літр;
  • дизельне паливо — на 3,44 гривні, до 46,84 гривні за літр.

Зокрема, у мережі АЗС ОККО та WOG бензин А-95 та А-95+ подорожчали на 3 гривні, до 49,99, та на 2 гривні, до 51,99. Дизель додав у вартості 5 гривень, до 49,99 гривні за літр.

На АЗС SOCAR подорожчав А-95 і дизпаливо на 4 гривні, А-95-преміум — на 5 гривень.

Укрнафта підвищила вартість бензинів та дизелю на 4,91 гривні:

  • бензин А-95 — до 45,90 гривні за літр;
  • бензин А-95+ — до 47,90 гривні за літр;
  • дизпальне — до 44,90 гривні за літр.

Підвищення податків

З 1 липня поточного року податки на пальне повернулись на рівень, який був до війни:

  • ПДВ — до 20%;
  • акциз на бензин — до EUR213;
  • на дизпальне — до EUR140 за 1 тис. л.

Нагадаємо, що раніше у Держмитній службі розповіли про набрання законної сили нових ставок акцизного податку та податку на додану вартість (ПДВ) на деякі види палива. Йдеться про норми закону №2618-ІХ (від 21 вересня 2022 року).

Також ми писали, що аграрії закликали владу не поспішати зі скасуванням податкових пільг на пальне, адже таке рішення підвищить вартість бензину та дизпалива саме у період збирання врожаю.

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