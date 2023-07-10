Акцизи на пальне — експерти порівняли ставки в Україні та ЄС

Автомобільна заправка. Фото: Unplush

В Україні в липні 2023 року повернули довоєнні акцизи на пальне, через що підвищилися ціни на АЗС. Експерти проаналізували, на скільки відрізняються ставки в Україні та інших країнах Європейського Союзу (ЄС).

Про це йдеться у дописі старшого економіста Центру економічної стратегії Юрія Гайдая.

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Як відрізняються ставки акцизів

З 1 липня в Україні підвищився податок на додану вартість на 20%, а ставки акцизів стали такі:

бензин — 213 євро за 1. тис. літрів;

дизельне паливо — 139,5 євро за 1 тис. літрів.

Водночас в українських сусідів з ЄС мінімальні ставки акцизу за євродирективою 2003/96/EC наступні:

бензин — 359 євро за 1. тис. літрів;

дизель — 330 євро за 1. тис. літрів.

За словами експерта, у Польщі та Угорщині на період паливної кризи встановлені акцизи по цій нижній межі, тоді як раніше становили 420-470 євро за 1 тис. літрів. ПДВ у Польщі — 23%, в Угорщині — 27%.

В інших країнах акцизи такі:

Румунія — акциз на бензин становить 380, на дизель — 350 євро, ПДВ — 19%;

Хорватія — 520 євро бензин та 410 євро дизельне паливо;

Італія — 730 євро (бензин), 620 євро (дизель), 22% ПДВ;

Британія — приблизно по 670 євро за 1 тис. літрів, 20% ПДВ.

Вигоди від акцизів на пальне

За словами економіста, підстав для високих акцизів на пальне є чимало. Серед них:

наповнення держбюджету. 85-90% податків зараз іде на оборону країни (зарплати військових, придбання зброї та забезпечення для армії);

стимули до економного споживання пального, оптимізації логістики, відмови від некритичних поїздок. За меншого споживання пального — легше забезпечити паливну безпеку країни.

"Тому так, не бачу жодної драми у поверненні до довоєнного рівня акцизів, який становить близько 1/3 від рівня акцизів у наших західних сусідів", — наголосив Юрій Гайдай.

Нагадаємо, в Україні протягом останнього тижня автомобільні заправки активно змінювали вартість пального. Усі види бензинів подорожчали на тлі підвищення податків.

Також ми писали, що аграрії закликали владу не поспішати зі скасуванням податкових пільг на пальне, адже таке рішення підвищить вартість бензину та дизпалива саме у період збирання врожаю.