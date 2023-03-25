Субсидії в Україні — багато українців вже у квітні можуть втратити право на допомогу

Субсидію можуть не призначити, якщо у громадян є заборгованість за комуналку

В Україні після завершення опалювального періоду субсидії на оплату житлово-комунальних послуг будуть перераховувати на наступний, неопалювальний період. Їх можуть не призначити, якщо у громадян є заборгованість за комуналку.

Про це розповіли у пресслужбі Пенсійного фонду України (ПФУ).

Розрахунок субсидіантів з боргами

У ПФУ наголошують, що з травня поточного року субсидії на комунальні послуги призначатимуть на новий період до квітня наступного року включно. Тому у разі наявності боргів — за ними варто розрахуватися протягом квітня.

Загалом громадяни не мають права на житлову субсидію, якщо є борг за комунальні послуги у сумі понад 680 гривень. При цьому йдеться про борг, який протермінований на три місяці.

На допомогу від держави можна претендувати, якщо погасити заборгованість та надати відповідні документи.

Так, якщо споживач погасить борг за комунпослуги та захоче отримати субсидію, потрібно буде документально підтвердити сплату боргу. Також можна оскаржити борг у суді у період двох місяців з початку сезону.

Якщо людині відмовили у наданні житлової субсидії, то вона може подати ще одну заяву. У ній мають бути вказані послуги, за якими відсутня заборгованість з оплати.

Ще боржники можуть отримати субсидію, якщо укладуть договір про реструктуризацію боргу.

Громадяни мають укласти із постачальниками комунальних послуг договори про щомісячне рівномірне погашення реструктуризованої заборгованості та своєчасну оплату поточних платежів за житлово-комунальні послуги.

Коли доведеться повернути гроші державі

Також деяких субсидіантів можуть не тільки позбавити виплат, але й змусити повернути гроші. Це відбувається, коли людина не повідомила про свої реальні доходи:

у заяві чи декларації була зазначена неправдива інформація і це вплинуло на встановлення права на житлову субсидію та визначення її розміру, який у результаті перевищив 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 гривень);

людина не повідомила про виникнення обставин, що впливають на перегляд права на призначення житлової субсидії або її розміри, протягом 30 календарних днів.

Нагадаємо, тарифи на електроенергію в Україні залишаться незмінними до закінчення опалювального сезону. Уряд продовжив дію пільгових тарифів на електроенергію.

Також ми писали, як вплине компенсація оплати комунпослуг за прихисток переселенців на отримання субсидії. Допомогу від держави на оплату ЖКП можна отримати, як і раніше.