Субсидии в Украине — многие украинцы уже в апреле могут потерять право на помощь

Субсидию могут не назначить, если у граждан есть задолженность за коммуналку

В Украине по истечении отопительного периода субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг будут пересчитывать на следующий, неотапливаемый период. Их могут не назначить, если у граждан есть задолженность за коммуналку.

Об этом рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Расчет субсидиантов с долгами

В ПФУ отмечают, что с мая текущего года субсидии на коммунальные услуги будут назначаться на новый период до апреля следующего года. Поэтому при наличии долгов — по ним следует рассчитаться в течение апреля.

В общем, граждане не имеют права на жилищную субсидию, если есть долг за коммунальные услуги в сумме более 680 гривен. При этом речь идет о долге, просроченном на три месяца.

На помощь от государства можно претендовать, если погасить задолженность и предоставить соответствующие документы.

Так, если потребитель погасит долг за коммунуслуги и захочет получить субсидию, нужно будет документально подтвердить уплату долга. Также можно обжаловать долг в суде в течение двух месяцев с начала сезона.

Если человеку отказали в предоставлении жилищной субсидии, он может подать еще одно заявление. В нем должны быть указаны услуги, по которым отсутствует задолженность по оплате.

Еще должники могут получить субсидию, если заключат договор о реструктуризации долга.

Граждане должны заключить с поставщиками коммунальных услуг договоры о ежемесячном равномерном погашении реструктуризированной задолженности и своевременной оплате текущих платежей за жилищно-коммунальные услуги.

Когда придется вернуть деньги государству

Также некоторых субсидиантов могут не только лишить выплаты, но и заставить вернуть деньги. Это происходит, когда человек не сообщил о своих реальных доходах:

в заявлении или декларации была указана ложная информация и это повлияло на установление права на жилищную субсидию и определение ее размера, который в результате превысил 10 тысяч рублей (170 гривен);

человек не сообщил о возникновении обстоятельств, влияющих на пересмотр права на назначение жилищной субсидии или его размеры в течение 30 календарных дней.

Напомним, тарифы на электроэнергию в Украине останутся неизменными до окончания отопительного сезона. Правительство продлило действие льготных тарифов на электроэнергию.

Также мы писали, как повлияет компенсация оплаты коммунуслуг за убежище переселенцев на получение субсидии. Помощь от государства на оплату ЖКУ можно получить по-прежнему.