Субсидії на комуналку — надання допомоги планують змінити

Українцям уріжуть субсидії, змінивши механізм надання допомоги
В державному бюджеті на 2023 рік передбачено менше коштів на житлові субсидії, тоді як кількість тих, хто потребує допомоги, зростає на тлі війни. З огляду на це, в уряді планують реформувати механізм надання субсидій.
Про це розповів заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма.
-
В SpaceX хочуть прийти нові інвестори з Близького Сходу
-
Курс валют в Україні 23 березня: скільки коштують долар та євро
-
Гроссі більше не планує створювати демілітаризовану зону навколо ЗАЕС
-
Вдова пропагандиста Мангушева розповіла, де вони взяли "череп захисника "Азовсталі"
-
Лідер "Динамо" прокоментував ракетний обстріл Запоріжжя росіянами
-
Столтенберг назвав кількість снарядів, яку ЗСУ витрачають за добу
-
росія має намір збільшити чисельність ППО, — ISW
-
ЗСУ знищили ворожі ЗРК та станцію РЕБ, — Генштаб
-
Цілувався з зірками, платив за них та знає всі таємниці: блогеру Перес Гілтону — 45
-
Температурний стрибок: якою буде погода в Одесі та області сьогодні
Нові механізми надання субсидії
За його словами, зараз фахівці напрацьовують кілька різних механізмів надання субсидій на житлово-комунальні послуги, щоб вирішити дану проблему. За один-два місяці будуть окреслені пропозиції та бачення цієї системи.
"Ми дійсно думаємо про проблему субсидування та системної збитковості, відсутність стимулів для збільшення і виробництва електроенергії, і видобутку газу", — повідомив посадовець.
В уряді одним із варіантів розглядають перехід на повноцінну монетизацію субсидій, коли споживачі платять справедливу ціну, проте отримують державну компенсацію. Тобто громадяни будуть самостійно оплачувати комунальні рахунки, а держава компенсуватиме певну частину витрат у грошовій формі.
"Про це дуже багато і давно говорять. Тому що якась бабуся платить за 50 кВт-год за дешевим тарифом, і хтось у будинку в Кончі-Заспі платить за 500 кВт-год за таким самим тарифом", — сказав заступник голови Офісу президента.
Водночас, пересічні громадяни, які дійсно потребують допомоги, не мають постраждати, держава допомагатиме їм адресно.
Той, хто буде здатний платити, будуть платити, а компанії продаватимуть свої продукти за справедливою вартістю, при цьому маючи стимул для нарощування виробництва електроенергії, видобутку природного газу та нафти.
Ще планують діджиталізувати житлові субсидії.
"Сучасні ІТ-технології дають велику кількість адресних, цільових рішень через прямі адресні субсидії нужденним громадянам", — наголосив Ростислав Шурма.
Який зараз розмір субсидій
Цьогоріч середній розмір субсидії на комунальні послуги в країні становить 1,68 тис. гривень. Субсидії отримують 2,3 млн домогосподарств. На ці потреби бюджетом передбачено 37 млрд грн.
У Міністерстві соціальної політики запевнили, що цих коштів вистачить, а в разі зростання потреби — будуть перерозподіляти всередині бюджетних видатків та додавати кошти.
Варто зауважити, що минулого року на субсидії виділили 37,9 мільярда гривень.
Що ще варто знати
Нагадаємо, у 2023 році питанням призначення, нарахування і виплати житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг опікується виключно Пенсійний фонд України (ПФУ). З початку року він призначив допомогу для майже 200 тисяч заяв.
Також ми писали, що в Україні субсидія, яку не нададуть без подання декларації, є безповоротною адресною державною допомогою споживачам, які самостійно не можуть розраховуватися за комунальні послуги. Водночас законодавством передбачені випадки, коли виплати можуть частково забрати.