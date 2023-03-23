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Українцям уріжуть субсидії, змінивши механізм надання допомоги

23 березня 2023 06:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Субсидії на комуналку — надання допомоги планують змінити
На цей рік передбачено менше коштів на житлові субсидії
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В державному бюджеті на 2023 рік передбачено менше коштів на житлові субсидії, тоді як кількість тих, хто потребує допомоги, зростає на тлі війни. З огляду на це, в уряді планують реформувати механізм надання субсидій.

 Про це розповів заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма.

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Нові механізми надання субсидії

За його словами, зараз фахівці напрацьовують кілька різних механізмів надання субсидій на житлово-комунальні послуги, щоб вирішити дану проблему. За один-два місяці будуть окреслені пропозиції та бачення цієї системи.

"Ми дійсно думаємо про проблему субсидування та системної збитковості, відсутність стимулів для збільшення і виробництва електроенергії, і видобутку газу", — повідомив посадовець.

В уряді одним із варіантів розглядають перехід на повноцінну монетизацію субсидій, коли споживачі платять справедливу ціну, проте отримують державну компенсацію. Тобто громадяни будуть самостійно оплачувати комунальні рахунки, а держава компенсуватиме певну частину витрат у грошовій формі.

"Про це дуже багато і давно говорять. Тому що якась бабуся платить за 50 кВт-год за дешевим тарифом, і хтось у будинку в Кончі-Заспі платить за 500 кВт-год за таким самим тарифом", — сказав заступник голови Офісу президента.

Водночас, пересічні громадяни, які дійсно потребують допомоги, не мають постраждати, держава допомагатиме їм адресно.

Той, хто буде здатний платити, будуть платити, а компанії продаватимуть свої продукти за справедливою вартістю, при цьому маючи стимул для нарощування виробництва електроенергії, видобутку природного газу та нафти.

Ще планують діджиталізувати житлові субсидії.

"Сучасні ІТ-технології дають велику кількість адресних, цільових рішень через прямі адресні субсидії нужденним громадянам", наголосив Ростислав Шурма.

Який зараз розмір субсидій

Цьогоріч середній розмір субсидії на комунальні послуги в країні становить 1,68 тис. гривень. Субсидії отримують 2,3 млн домогосподарств. На ці потреби бюджетом передбачено 37 млрд грн.

У Міністерстві соціальної політики запевнили, що цих коштів вистачить, а в разі зростання потреби  будуть перерозподіляти всередині бюджетних видатків та додавати кошти.

Варто зауважити, що минулого року на субсидії виділили 37,9 мільярда гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2023 році питанням призначення, нарахування і виплати житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг опікується виключно Пенсійний фонд України (ПФУ). З початку року він призначив допомогу для майже 200 тисяч заяв.

Також ми писали, що в Україні субсидія, яку не нададуть без подання декларації, є безповоротною адресною державною допомогою споживачам, які самостійно не можуть розраховуватися за комунальні послуги. Водночас законодавством передбачені випадки, коли виплати можуть частково забрати.

 

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