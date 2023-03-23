Субсидії на комуналку — надання допомоги планують змінити

На цей рік передбачено менше коштів на житлові субсидії

В державному бюджеті на 2023 рік передбачено менше коштів на житлові субсидії, тоді як кількість тих, хто потребує допомоги, зростає на тлі війни. З огляду на це, в уряді планують реформувати механізм надання субсидій.

Про це розповів заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма.

Нові механізми надання субсидії

За його словами, зараз фахівці напрацьовують кілька різних механізмів надання субсидій на житлово-комунальні послуги, щоб вирішити дану проблему. За один-два місяці будуть окреслені пропозиції та бачення цієї системи.

"Ми дійсно думаємо про проблему субсидування та системної збитковості, відсутність стимулів для збільшення і виробництва електроенергії, і видобутку газу", — повідомив посадовець.

В уряді одним із варіантів розглядають перехід на повноцінну монетизацію субсидій, коли споживачі платять справедливу ціну, проте отримують державну компенсацію. Тобто громадяни будуть самостійно оплачувати комунальні рахунки, а держава компенсуватиме певну частину витрат у грошовій формі.

"Про це дуже багато і давно говорять. Тому що якась бабуся платить за 50 кВт-год за дешевим тарифом, і хтось у будинку в Кончі-Заспі платить за 500 кВт-год за таким самим тарифом", — сказав заступник голови Офісу президента.

Водночас, пересічні громадяни, які дійсно потребують допомоги, не мають постраждати, держава допомагатиме їм адресно.

Той, хто буде здатний платити, будуть платити, а компанії продаватимуть свої продукти за справедливою вартістю, при цьому маючи стимул для нарощування виробництва електроенергії, видобутку природного газу та нафти.

Ще планують діджиталізувати житлові субсидії.

"Сучасні ІТ-технології дають велику кількість адресних, цільових рішень через прямі адресні субсидії нужденним громадянам", — наголосив Ростислав Шурма.

Який зараз розмір субсидій

Цьогоріч середній розмір субсидії на комунальні послуги в країні становить 1,68 тис. гривень. Субсидії отримують 2,3 млн домогосподарств. На ці потреби бюджетом передбачено 37 млрд грн.

У Міністерстві соціальної політики запевнили, що цих коштів вистачить, а в разі зростання потреби — будуть перерозподіляти всередині бюджетних видатків та додавати кошти.

Варто зауважити, що минулого року на субсидії виділили 37,9 мільярда гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2023 році питанням призначення, нарахування і виплати житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг опікується виключно Пенсійний фонд України (ПФУ). З початку року він призначив допомогу для майже 200 тисяч заяв.

Також ми писали, що в Україні субсидія, яку не нададуть без подання декларації, є безповоротною адресною державною допомогою споживачам, які самостійно не можуть розраховуватися за комунальні послуги. Водночас законодавством передбачені випадки, коли виплати можуть частково забрати.