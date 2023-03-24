Чи зростуть тарифи на електрику у квітні: Шмигаль виступив з важливою заявою
Тарифи на електроенергію залишаться незмінними до закінчення опалювального сезону. Уряд продовжив дію пільгових тарифів на електроенергію.
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.
-
Українські роботодавці шукають кандидатів зі знанням ChatGPT: які умови та зарплати
-
Скандал на Тернопільщині: 23 пацієнти втратили зір після уколів в очі, одному видалять око
-
Суд обрав запобіжний захід третьому організатору "блогерських вечірок" зі зґвалтуваннями
-
Не заміновано: ТОП-п’ять місць, куди виїхати на природу на Київщині
-
В Одесі знизилася захворюваність на туберкульоз
-
Німеччина вперше передала Україні нові інженерні танки
-
Піскун розповів про повернення дітей, яких депортували в рф: ексклюзивний ефір Новини.LIVE
-
Заміна Маліновському: "Аталанта" придбає футболіста з "Динамо"
-
Біля Криму помітили британський літак-розвідник та два винищувачі
-
Полтавська область змінює тривалість комендантської години через посівну
Як довго будуть діяти пільгові тарифи
"1 квітня у нас мав закінчитися спеціальний період із пільговими цінами на електроенергію. Тому сьогодні уряд ухвалює рішення про його продовження", — заявив прем'єр.
Як зазначив Шмигаль, механізм покладеного спеціального обов’язку продовжить діяти до 30 квітня цього року.
"Тобто ціна на електроенергію, як ми й обіцяли, до кінця опалювального сезону залишиться без змін", — наголосив він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні після завершення опалювального сезону 2022-2023 влада має намір порушити мораторій на підвищення житлово-комунальних тарифів, встановлений на час війни. Має подорожчати електроенергія, природний газ та вода.
Також раніше у Нафтогазі розповіли, коли в Україні завершиться опалювальний сезон.