Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Чи зростуть тарифи на електрику у квітні: Шмигаль виступив з важливою заявою arrow

Чи зростуть тарифи на електрику у квітні: Шмигаль виступив з важливою заявою

24 березня 2023 18:16
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Денис Шмигаль
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Тарифи на електроенергію залишаться незмінними до закінчення опалювального сезону. Уряд продовжив дію пільгових тарифів на електроенергію. 

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Читайте також:

Як довго будуть діяти пільгові тарифи

"1 квітня у нас мав закінчитися спеціальний період із пільговими цінами на електроенергію. Тому сьогодні уряд ухвалює рішення про його продовження", — заявив прем'єр.

Як зазначив Шмигаль, механізм покладеного спеціального обов’язку продовжить діяти до 30 квітня цього року.

"Тобто ціна на електроенергію, як ми й обіцяли, до кінця опалювального сезону залишиться без змін", — наголосив він. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні після завершення опалювального сезону 2022-2023 влада має намір порушити мораторій на підвищення житлово-комунальних тарифів, встановлений на час війни. Має подорожчати електроенергія, природний газ та вода.

Також раніше у Нафтогазі розповіли, коли в Україні завершиться опалювальний сезон

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

18:47 Стало відомо, чи каратимуть Валерія Меладзе в росії за його фразу "Героям слава"

18:45 Українські роботодавці шукають кандидатів зі знанням ChatGPT: які умови та зарплати

18:41 Скандал на Тернопільщині: 23 пацієнти втратили зір після уколів в очі, одному видалять око

18:35Суд обрав запобіжний захід третьому організатору "блогерських вечірок" зі зґвалтуваннями

Новина з фото

18:30Не заміновано: ТОП-п’ять місць, куди виїхати на природу на Київщині

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:30 В Одесі знизилася захворюваність на туберкульоз

18:30 Німеччина вперше передала Україні нові інженерні танки

Новина з відео

18:25 Піскун розповів про повернення дітей, яких депортували в рф: ексклюзивний ефір Новини.LIVE

18:11 Заміна Маліновському: "Аталанта" придбає футболіста з "Динамо"

18:05 Біля Криму помітили британський літак-розвідник та два винищувачі

Новина з відео

18:25 Піскун розповів про повернення дітей, яких депортували в рф: ексклюзивний ефір Новини.LIVE

Ексклюзив

18:00Альтернативний проїзд до Бессарабії та розвиток Одещини: на що підуть європейські гроші

Новина з відео

15:46 соловйов розгнівався через Галкіна: пропагандист висунув вимоги владі рф

Новина з відео

15:10 На Одещині прикордонний собака виявив контрабанду сигарет

Новина з відео

14:59 Зеленський виступив перед випускниками-нацгвардійцями: що сказав глава держави

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

14:40 Пляжний сезон під забороною: експерти попереджають про високий ступінь замінованості

Новина з відео

14:01 Україна передала росії частину полонених окупантів без обміну: подробиці

Новина з відео

12:40 Флоту рф вже не так спокійно у своїй "тихій гавані", — Гуменюк

Новина з відео

12:27 Залужний згадав про ракетний удар по базі окупантів у Бердянську

Новина з відео

12:26 Гурт Linkin Park презентував невидану раніше пісню, відеоряд до якої підібрав штучний інтелект

Новина з фото

18:30Не заміновано: ТОП-п’ять місць, куди виїхати на природу на Київщині

Ексклюзив

18:00Альтернативний проїзд до Бессарабії та розвиток Одещини: на що підуть європейські гроші

Новина з фото

07:32Шоумену Педану — 41: чим зараз займається зірка "Підйому"

Ексклюзив

06:10В Україні закрилися сотні обмінників: як вони працюють і скільки заробляють

Новина з фото

20:12 Історія кохання Єфросиніної та захисника України Тимура Хромаєва

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

19:00Дунайка вже на прилавках Привозу: як її краще приготувати — поради продавців

18:40Ізраїльські "Ловці дронів" скоро приїдуть в Україну

Ексклюзив

16:00На годину вперед: одесити про переведення часу

Ексклюзив

10:34"Заснув і більше не прокинувся": запоріжці розповіли про щоденний терор російських обстрілів

Новина з фото

06:45 Цілувався з зірками, платив за них та знає всі таємниці: блогеру Перес Гілтону — 45

Актуальне по темі

None 24 Березень 18:49

Стало відомо, чи каратимуть Валерія Меладзе в росії за його фразу "Героям слава"

None 24 Березень 14:05

Українські роботодавці шукають кандидатів зі знанням ChatGPT: які умови та зарплати

None 24 Березень 18:41

Скандал на Тернопільщині: 23 пацієнти втратили зір після уколів в очі, одному видалять око

None 24 Березень 18:35

Суд обрав запобіжний захід третьому організатору "блогерських вечірок" зі зґвалтуваннями

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB