Чи зростуть тарифи на електрику у квітні: Шмигаль виступив з важливою заявою

Денис Шмигаль

Тарифи на електроенергію залишаться незмінними до закінчення опалювального сезону. Уряд продовжив дію пільгових тарифів на електроенергію.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Як довго будуть діяти пільгові тарифи

"1 квітня у нас мав закінчитися спеціальний період із пільговими цінами на електроенергію. Тому сьогодні уряд ухвалює рішення про його продовження", — заявив прем'єр.

Як зазначив Шмигаль, механізм покладеного спеціального обов’язку продовжить діяти до 30 квітня цього року.

"Тобто ціна на електроенергію, як ми й обіцяли, до кінця опалювального сезону залишиться без змін", — наголосив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні після завершення опалювального сезону 2022-2023 влада має намір порушити мораторій на підвищення житлово-комунальних тарифів, встановлений на час війни. Має подорожчати електроенергія, природний газ та вода.

Також раніше у Нафтогазі розповіли, коли в Україні завершиться опалювальний сезон.