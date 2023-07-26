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Банк у Росії припиняє приймати долари та євро у людей

26 липня 2023 18:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Банк у Росії припиняє приймати долари та євро у людей
"Райффайзен Банк" у Москві. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

З 1 серпня "Райффайзен Банк" у Росії припиняє приймати та купувати готівкову валюту в клієнтів-фізичних осіб. Фінансова установа повідомила, що з часом цю можливість повернуть.

Про це повідомляє пресслужба банку.

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"Рішення пов'язане з необхідністю ефективно керувати валютною позицією банку. Коли ситуація зміниться, ми повернемо цю нагоду", — йдеться у повідомленні.

У "Райффайзен Банку" розповіли, що ринкові умови постійно змінюються, і в цій ситуації головними пріоритетами для фінустанови є надійність та захист інтересів клієнтів.

Валютні перекази та конвертація рублів будуть доступні в мобільному додатку, а також онлайн-банку "Райффайзен Онлайн". 

Нагадаємо, держава-агресор поступово втрачає канали для виведення коштів за кордон. Зокрема, під санкції США потрапив банк-оператор системи "Юністрим", тому іноземні банки масово відмовляються приймати платежі через цю систему. 

Також ми писали, що у Росії на тлі запровадження санкційних обмежень щодо фінансового сектора банкомати перестали приймати валюту. Зараз такої опції немає у більшості фінансових установ.

Додамо, 22 липня "Сенс Банк" з російським "корінням" офіційно став державним. Це дозволить уникнути загроз для фінансової стабільності. 

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