Банк в России перестает принимать доллары и евро у людей
С 1 августа "Райффайзен Банк" в России перестает принимать и покупать наличную валюту у клиентов-физлиц. Финансовое учреждение сообщило, что со временем эту возможность вернут.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
У россиян не будут принимать доллары и евро
"Решение связано с необходимостью эффективно управлять валютной позицией банка. Когда ситуация изменится, мы вернем эту возможность", — говорится в сообщении.
В "Райффайзен Банке" рассказали, что рыночные условия постоянно меняются, и в этой ситуации главными приоритетами для финучреждения являются надежность и защита интересов клиентов.
Валютные переводы и конвертация рублей будут доступны в мобильном приложении, а также онлайн-банке "Райффайзен Онлайн".
Напомним, государство-агрессор постепенно теряет каналы для вывода средств за границу. В частности, под санкции США оказался банк-оператор системы "Юнистрим", поэтому иностранные банки массово отказываются принимать платежи через эту систему.
Также мы писали, что в России на фоне введения санкционных ограничений в отношении денежного сектора банкоматы перестали принимать валюту. Сейчас такой опции нет у большинства финансовых учреждений.
Добавим, 22 июля "Сенс Банк" с российскими "корнями" официально стал государственным. Это позволит избежать угроз финансовой стабильности.