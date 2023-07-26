Банк в России перестает принимать доллары и евро у людей

"Райффайзен Банк" в Москве. Фото: росСМИ

С 1 августа "Райффайзен Банк" в России перестает принимать и покупать наличную валюту у клиентов-физлиц. Финансовое учреждение сообщило, что со временем эту возможность вернут.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

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"Решение связано с необходимостью эффективно управлять валютной позицией банка. Когда ситуация изменится, мы вернем эту возможность", — говорится в сообщении.

В "Райффайзен Банке" рассказали, что рыночные условия постоянно меняются, и в этой ситуации главными приоритетами для финучреждения являются надежность и защита интересов клиентов.

Валютные переводы и конвертация рублей будут доступны в мобильном приложении, а также онлайн-банке "Райффайзен Онлайн".

Напомним, государство-агрессор постепенно теряет каналы для вывода средств за границу. В частности, под санкции США оказался банк-оператор системы "Юнистрим", поэтому иностранные банки массово отказываются принимать платежи через эту систему.

Также мы писали, что в России на фоне введения санкционных ограничений в отношении денежного сектора банкоматы перестали принимать валюту. Сейчас такой опции нет у большинства финансовых учреждений.

Добавим, 22 июля "Сенс Банк" с российскими "корнями" официально стал государственным. Это позволит избежать угроз финансовой стабильности.