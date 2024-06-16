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Банки можуть блокувати грошові перекази до 7 днів — що відомо

16 червня 2024 14:15
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Блокування грошових переказів — чому банки можуть зупинити транзакцію на 7 днів
Банківська картка в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Українські фінансові установи мають право призупиняти безготівкові грошові перекази за певних умов. Блокування транзакцій може тривати до семи робочих днів.

Про це йдеться на порталі Національного банку України (НБУ).

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Детальніше про блокування грошових переказів

Банки в Україні можуть зупиняти грошові перекази, якщо вони викликають підозру або мають ознаки кримінального правопорушення. Утримання коштів не може тривати довше, ніж 7 робочих днів.

У повідомленні сказано, що НБУ не має повноважень відстежувати або захищати персональні дані клієнтів банків. Відповідальність за нерозголошення таких даних лежить на Державній службі України з захисту персональних даних.

Громадяни можуть подавати скарги до Нацбанку на дії фінансових установ. Однак, це не гарантує, що НБУ проведе відповідні перевірки.

"Звернення споживачів фінансових послуг — не підстава для проведення позапланової перевірки. Однак позапланова перевірка можлива, якщо Національний банк виявив систематичні порушення, а фінансова установа їх не усунула", — йдеться в повідомленні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Національний банк України готує проєкт рішення щодо обмеження карткових переказів між фізичними особами та встановлення граничних лімітів на перекази з карти на карту (операції р2р, person-to-person). Ці обмеження, засновані на квітневому рішенні РНБО щодо боротьби з нелегальним гральним бізнесом, планується впровадити протягом місяця.

Ми також писали, що за словами очільника Нацбанку Андрія Пишного, понад 95% українців не відчують обмеження на карткові перекази. Більше того, банки можуть переглянути встановлені ліміти на перекази.

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НБУ

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