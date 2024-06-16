Блокировка денежных переводов — почему банки могут остановить транзакцию на 7 дней

Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинские финансовые учреждения вправе приостанавливать безналичные денежные переводы при определенных условиях. Блокировка транзакций может продолжаться до семи рабочих дней.

Об этом сказано на портале Национального банка Украины (НБУ).

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Банки в Украине могут останавливать денежные переводы, если они вызывают подозрение или имеют признаки уголовного преступления. Удержание средств не может длиться дольше 7 рабочих дней.

В сообщении сказано, что НБУ не имеет полномочий отслеживать или защищать персональные данные клиентов банков. Ответственность за неразглашение таких данных лежит на Государственной службе Украины по защите персональных данных.

Граждане могут подавать жалобы в Нацбанк на действия финансовых учреждений. Однако это не гарантирует, что НБУ проведет соответствующие проверки.

"Обращение потребителей финансовых услуг — не основание для проведения внеплановой проверки. Однако внеплановая проверка возможна, если Национальный банк выявил систематические нарушения, а финансовое учреждение их не устранило", — сказано в сообщении.

Что еще стоит знать

Напомним, Национальный банк Украины готовит проект решения по ограничению карточных переводов между физическими лицами и установлению предельных лимитов на переводы с карты на карту (сделки р2р, person-to-person). Эти ограничения, основанные на апрельском решении СНБО по борьбе с нелегальным игорным бизнесом, планируется внедрить в течение месяца.

Мы также писали, что по словам главы Нацбанка Андрея Пышного, более 95% украинцев не испытают ограничения на карточные переводы. Более того, банки могут пересмотреть установленные лимиты на переводы.