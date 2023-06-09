Курс валют — скільки коштує долар у банках 9 червня

Відділення державної фінустанови "Ощадбанк". Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 9 червня, на готівковому ринку долар у середньому коштує 37,18 гривні. Українські банки знову оновили курс американської валюти.

Це випливає з даних моніторингу порталу Kurs.

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Курс долара 9 червня у банках

У середньому долар коштує у купівлі 36,82 гривні (+0.018), у продажу — 37,36 (-0.006).

Зокрема, у державному ПриватБанку курс долара незначно підвищився. Коштує у купівлі 36,72 гривні (+0.020), у продажу — 37,22 гривні (+0.020).

Державний Ощадбанк купує американську валюту за 36,70 гривні (+0.10), продає за 37,55 гривні (-0.05).

Райффайзен Банк пропонує курс долара у продажу на рівні 36,80, у купівлі — 37,20 гривні.

ПУМБ виставив курс долара у продажу на рівні 36,75, у купівлі — 37,50 гривні.

Правекс банк купує американську валюту за 36,90 гривні (+0.10), продає за 37,25 гривні (+0.05).

Sense bank купує валюту за 36,95, продає за 37,35 гривні.

Нагадаємо, в Україні з початку 2023 року банкам виписали рекордну суму штрафів у понад 255 млн грн. Максимальні покарання отримали за порушення платіжної дисципліни.