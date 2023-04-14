Банки отримали 255,5 млн грн штрафів з початку року — причини порушень

Відділення державної фінустанови "ПриватБанк" у Києві. Фото: Новини.LIVE

В Україні з початку 2023 року банкам виписали рекордну суму штрафів у понад 255 млн грн. Максимальні покарання отримали за порушення платіжної дисципліни.

Про це повідомили у Національному банку України (НБУ) на інформаційний запит порталу Мinfin.

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Деталі санкцій до банків-порушників

Як зазначили у Нацбанку, Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем з початку року виставив штрафи 20 банкам на 255,5 млн грн. Це на третину більше, ніж за весь 2022 рік та у 18 разів перевищує показник 2021-го.

Динаміка виглядає так:

2021 рік — 13,8 млн грн, вісім банків;

2022 рік — 175,6 млн грн, 25 фінустанов;

І кв. 2023-го — 255,5 млн грн, 20 банків.

При цьому регулятор не оприлюднив назви банків-порушників, а в соцмережах стало відомо лише про одного із них. У відповіді НБУ на депутатський запит серед порушників згадується Райффайзен Банк та штраф у 27,5 млн грн.

Найгірше у фінустанов були справи з платіжною дисципліною. Саме через це порушення у першому кварталі поточного року фінансистам виписали максимальні штрафи. Сплеск порушень та штрафів під час здійснення банками платежів пояснюють введеними рік тому новими військовими правилами.

Раніше в НБУ заявили, що в Україні платоспроможні банки за одинадцять місяців минулого року отримали 24,716 млрд грн прибутку. У рейтингу із прибутковості лідирував державний ПриватБанк.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні деяким підприємцям загрожують чималі штрафи через зміни законодавства, які запрацювали у квітні 2023 року. Необхідно повідомити про свій статус банки та інші фінансові установи.

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