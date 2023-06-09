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Банки обновили курс валют: сколько стоит доллар 9 июня

9 июня 2023 09:52
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс валют - сколько стоит доллар в банках 9 июня
Отделение государственного финучреждения "Ощадбанк". Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В пятницу, 9 июня, на наличном рынке доллар в среднем стоит 37,18 гривны. Украинские банки обновили курс американской валюты.

Это следует из данных мониторинга портала Kurs.

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В среднем доллар стоит в покупке 36,82 гривны (+0.018), в продаже — 37,36 (-0.006).

курс валют

В частности, в государственном ПриватБанке курс доллара незначительно повысился. Стоит в покупке 36,72 гривны (+0.020), в продаже — 37,22 гривны (+0.020).

Государственный Ощадбанк покупает американскую валюту за 36,70 грн (+0.10), продает за 37,55 грн (-0.05).

Райффайзен Банк предлагает курс доллара в продаже на уровне 36,80, в покупке — 37,20 гривны.

ПУМБ выставил курс доллара в продаже на уровне 36,75, в покупке — 37,50 гривны.

Правэкс банк покупает американскую валюту за 36,90 грн (+0.10), продает за 37,25 грн (+0.05).

Sense bank покупает валюту за 36,95, продает за 37,35 гривны.

курс валют

Напомним, в Украине с начала 2023 года банкам выписали рекордную сумму штрафов более чем в 255 млн грн. Максимальные наказания получили за нарушение платежной дисциплины.

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