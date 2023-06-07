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В Україні дешевшає долар: скільки коштує у банках 7 червня

7 червня 2023 10:55
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс долара 7 червня — банки продають валюту дешевше
Обмінний пункт в Києві. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

На українському готівковому ринку продовжує дешевшати американська валюта. У середу, 7 червня, долар у середньому коштує 37,14 гривні.

Це випливає з даних моніторингу порталу Kurs.

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Курс долара 7 червня

Так, долар у середньому коштує у купівлі 36,78 гривні (-0,02), у продажу — 37,36 (-0,027).

"Ідея Банк" купує валюту за 36,70 (-0,10), продає за 37,40 (-0,10) гривні.  

Укрсиббанк виставив курс долара у продажу на рівні 36,70 (-0,10), у купівлі — 37,45 гривні (-0,10).

У Райффайзен Банку курс долара у купівлі коштує 36,80, у продажу — 37,20.

Банк "Оптимальний" виставив курс долара у продажу на рівні 37,07 (-0,02), у купівлі — 37,17 гривні (-0,02).

У державному ПриватБанку курс долара не змінився. Коштує у купівлі 36,73 гривні, у продажу — 37,23 гривні.   

Державний Ощадбанк купує американську валюту у середу за  36,60 гривні, продає за 37,60 гривні.

Долар в обмінниках

В обмінних пунктах валюта подешевшала на кілька копійок. Долар торгується на рівні 37,10−37,20 грн, євро у такому ціновому діапазоні — 40,00−40,21.

Курс НБУ

За даними Нацбанку, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 39,05 (+0,02 коп.) та 39,43 грн (+0,02 коп.) — у продажу.
  
Курс американської валюти — незмінний: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.

Також ми писали, що НБУ пом’якшив обмеження на готівковому ринку. Усі банки зможуть продавати населенню більше готівкової валюти.

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