Курс валют на 25 квітня — банки змінили вартість долара

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара в низці українських банків знизився. Згідно з рішенням Національного банку України (НБУ), офіційний долар, затверджений на 25 квітня 2024 року, також коштує дешевше.

Про це інформує пресслужба НБУ та моніторингові сайти.

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Так, Нацбанк затвердив офіційні курси іноземних валют на наступному рівні:

долар — 39,47 грн (-0,11);

євро — 42,18 грн (-0,08);

злотий — 9,76 грн (-0,03).

Курс валют у банках

Як пише портал Kurs, долар та євро продовжили дешевшати. Американську валюту у середньому купують за 39,40 грн (-0,06), продають — за 39,86 грн (-0,06). Євро коштує у купівлі — 42,13 грн (-0,01), у продажу — 42,86 грн (+0,01).

Державна фінустанова ПриватБанк не змінювала курс долара. У купівлі коштує 39,25 грн (0,00), у продажу — до 39,85 грн (0,00). Райффайзен Банк купує за 39,35 грн (-0,05), продає — за 39,75 грн (-0,06). Ощадбанк долар купує за 39,45 грн (0,00), продає — за 40,00 грн (0,00).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Сайт Minfin інформує, що в обмінниках валюта фактично не змінилась у ціні: долар купують за 39,75 грн (+0,01), продають — за 39,85 грн (0,00). Євровалюта коштує у купівлі 42,75 грн (+0,05), у продажу — 42,90 грн (0,00).

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Нагадаємо, у Національному банку підрахували, скільки готівки є на руках в українців станом на 1 квітня 2024 року. Стверджують, що грошей побільшало на 16 млрд гривень.

Також НБУ змінив норми, що регулюють механізм надання дозволів на здійснення валютних операцій у разі надходження клопотань від Кабінету міністрів. Такий крок ухвалив у рамках Меморандуму про економічну та фінансову політику з Міжнародним валютним фондом.