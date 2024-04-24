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Банки переписали курс долара — яка зараз ситуація на ринку

24 квітня 2024 23:25
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Курс валют на 25 квітня — банки змінили вартість долара
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

Курс долара в низці українських банків знизився. Згідно з рішенням Національного банку України (НБУ), офіційний долар, затверджений на 25 квітня 2024 року, також коштує дешевше.

Про це інформує пресслужба НБУ та моніторингові сайти.

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Так, Нацбанк затвердив офіційні курси іноземних валют на наступному рівні:

  • долар — 39,47 грн (-0,11);
  • євро — 42,18 грн (-0,08);
  • злотий — 9,76 грн (-0,03).

Курс валют у банках

Як пише портал Kurs, долар та євро продовжили дешевшати. Американську валюту у середньому купують за 39,40 грн (-0,06), продають — за 39,86 грн (-0,06). Євро коштує у купівлі — 42,13 грн (-0,01), у продажу — 42,86 грн (+0,01).

Державна фінустанова ПриватБанк не змінювала  курс долара. У купівлі коштує 39,25 грн (0,00), у продажу — до 39,85 грн (0,00). Райффайзен Банк купує за 39,35 грн (-0,05), продає — за 39,75 грн (-0,06). Ощадбанк долар купує за 39,45 грн (0,00), продає — за 40,00 грн (0,00).

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Сайт Minfin інформує, що в обмінниках валюта фактично не змінилась у ціні: долар купують за 39,75 грн (+0,01), продають — за 39,85 грн (0,00). Євровалюта коштує у купівлі 42,75 грн (+0,05), у продажу — 42,90 грн (0,00).

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Нагадаємо, у Національному банку підрахували, скільки готівки є на руках в українців станом на 1 квітня 2024 року. Стверджують, що грошей побільшало на 16 млрд гривень.

Також НБУ змінив норми, що регулюють механізм надання дозволів на здійснення валютних операцій у разі надходження клопотань від Кабінету міністрів. Такий крок ухвалив у рамках Меморандуму про економічну та фінансову політику з Міжнародним валютним фондом.

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