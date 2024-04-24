Курс валют на 25 квітня — банки змінили вартість долара

Банки переписали курс долара — яка зараз ситуація на ринку
Курс долара в низці українських банків знизився. Згідно з рішенням Національного банку України (НБУ), офіційний долар, затверджений на 25 квітня 2024 року, також коштує дешевше.
Про це інформує пресслужба НБУ та моніторингові сайти.
Курс долара, євро та злотого
Так, Нацбанк затвердив офіційні курси іноземних валют на наступному рівні:
- долар — 39,47 грн (-0,11);
- євро — 42,18 грн (-0,08);
- злотий — 9,76 грн (-0,03).
Курс валют у банках
Як пише портал Kurs, долар та євро продовжили дешевшати. Американську валюту у середньому купують за 39,40 грн (-0,06), продають — за 39,86 грн (-0,06). Євро коштує у купівлі — 42,13 грн (-0,01), у продажу — 42,86 грн (+0,01).
Державна фінустанова ПриватБанк не змінювала курс долара. У купівлі коштує 39,25 грн (0,00), у продажу — до 39,85 грн (0,00). Райффайзен Банк купує за 39,35 грн (-0,05), продає — за 39,75 грн (-0,06). Ощадбанк долар купує за 39,45 грн (0,00), продає — за 40,00 грн (0,00).
Свіжий курс долара в українських банках
Курс валют в обмінниках
Сайт Minfin інформує, що в обмінниках валюта фактично не змінилась у ціні: долар купують за 39,75 грн (+0,01), продають — за 39,85 грн (0,00). Євровалюта коштує у купівлі 42,75 грн (+0,05), у продажу — 42,90 грн (0,00).
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Нагадаємо, у Національному банку підрахували, скільки готівки є на руках в українців станом на 1 квітня 2024 року. Стверджують, що грошей побільшало на 16 млрд гривень.
Також НБУ змінив норми, що регулюють механізм надання дозволів на здійснення валютних операцій у разі надходження клопотань від Кабінету міністрів. Такий крок ухвалив у рамках Меморандуму про економічну та фінансову політику з Міжнародним валютним фондом.
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