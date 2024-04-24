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Банки переписали курс доллара — какая сейчас ситуация на рынке

24 апреля 2024 23:25
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Курс валют на 25 апреля — банки изменили стоимость доллара
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

Курс доллара в ряде украинских банков снизился. Согласно решению Национального банка Украины (НБУ), официальный доллар, утвержденный на 25 апреля 2024 года, также стоит дешевле.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ и мониторинговые сайты.

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Так, Нацбанк утвердил официальные курсы иностранных валют на следующем уровне:

  • доллар — 39,47 грн (-0,11);
  • евро — 42,18 грн (-0,08);
  • злотый — 9,76 грн (-0,03).

Курс валют в банках

Как пишет портал Kurs, доллар и евро продолжили дешеветь. Американскую валюту в среднем покупают за 39,40 грн (-0,06), продают — за 39,86 грн (-0,06). Евро стоит в покупке — 42,13 грн (-0,01), в продаже — 42,86 грн (+0,01).

Государственное финучреждение ПриватБанк не меняло курс доллара. В покупке стоит 39,25 грн (0,00), в продаже — до 39,85 грн (0,00). Райффайзен Банк покупает за 39,35 грн (-0,05), продает — за 39,75 грн (-0,06). Ощадбанк доллар покупает за 39,45 грн (0,00), продает — за 40,00 грн (0,00).

Свежий курс доллара в банках Украины

 

курс валют
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

Сайт Minfin информирует, что в обменниках валюта фактически не изменилась в цене: доллар покупают за 39,75 грн (+0,01), продают за 39,85 грн (0,00). Евровалюта стоит в покупке 42,75 грн (+0,05), в продаже — 42,90 грн (0,00).

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Напомним, в Национальном банке подсчитали, сколько наличных денег есть на руках у украинцев по состоянию на 1 апреля 2024 года. Утверждают, что денег стало больше на 16 млрд гривен.

Также НБУ изменил нормы, регулирующие механизм предоставления разрешений на осуществление валютных операций при поступлении ходатайств от Кабинета министров. Такой шаг принял в рамках Меморандума по экономической и финансовой политике с Международным валютным фондом.

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