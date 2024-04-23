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На руках в українців побільшало готівки у 2024 році — дані НБУ

23 квітня 2024 11:11
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
НБУ розповів, скільки готівки мають українці у квітні 2024 року
Пачка гривневих купюр. Фото: УНІАН
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У Національному банку України (НБУ) підрахували, скільки готівки є на руках в українців станом на 1 квітня 2024 року. Стверджують, що грошей побільшало на 16 млрд гривень.

Про це інформує пресцентр НБУ.

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Скільки готівкових грошей мають українці

За даними Нацбанку, в готівковому обігу зараз налічується 780,3 млрд гривень, що на 2,1% більше проти початку року.

В НБУ пояснюють, що для першого кварталу року характерне традиційно помірне зростання обсягу готівки. Це пов'язано з сезонними факторами. У цей час відбувається вилучення з обігу готівки, яка була випущена в попередні періоди.

Зараз в обігу налічується 2,7 млрд банкнот на суму 773 млрд гривень та 14,6 млрд монет (не беручи до уваги пам'ятних й інвестиційних) на 7 млрд гривень.

У Нацбанку підрахували, що на одного українця припадає 66 банкнот та 179 монет. Для порівняння — на початку року було — 66 та 177 відповідно.

Найбільше налічується в обігу:

  • банкноти — номінал 500 гривень (28,3%);
  • монети — номінал 10 копійок (28,1%).

Найменша кількість грошей в обігу:

  • банкноти — номінал 50 гривень (4,6%);
  • монети — номінал 10 гривень (1,5%).

За перший квартал 2024 року фіксують зростання кількості купюр номіналом 1 тис. гривень та монет номіналом 10 гривень в обігу майже в 1,1 раза (кожен) проти початку цього року.

 

валюта готівка НБУ
Джерело: НБУ

Що ще варто знати

Раніше у Національному банку України (НБУ) розповіли про майбутнє пом'якшення валютних обмежень. Зараз країна слідує відповідній Дорожній карті, ухваленій у 2023 році.

Також Національний банк пояснив деталі запровадження нових вимог до операцій з переказу коштів готівкою. Регулятор спростував інформацію про можливу заборону на перекази.

НБУ
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гроші
валюта
готівка

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