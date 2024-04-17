Курс долара в Україні 一 МВФ прогнозує подорожчання валюти у 2024 році

Американська валюта. Фото: Unsplush

У Міжнародному валютному фонді (МВФ) прогнозують подорожчання долара на українському валютному ринку. Очікується незначна девальвація гривні до кінця 2024 року, надалі курс долара продовжить тенденцію повільного зростання.

Про це йдеться в World Economic Outlook на квітень цього року.

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Курсовий прогноз МВФ в Україні

Відповідно до розрахунків Міжнародного валютному фонду, очікується, що середньорічний курс національної валюти до долара становитиме:

2024 рік — 41 грн за долар;

2025 рік — 45,8 грн за долар;

2026 рік — 48,6 грн за долар;

2027 рік — 50,4 грн за долар;

2028 рік — 52,1 грн за долар;

2029 рік — 54,1 грн за долар.

Прогноз щодо зростання української економіки

Також у фонді оновили прогноз зростання економіки України. Там вважають, що ВВП країни зросте на 3,2% цього року. Надалі очікується прискорення зростання:

до 2025 року — до 6,5%;

до 2026 року — до 5,0%.

Також МВФ прогнозує коливання середньорічної інфляції в Україні. Вона зміниться так:

у 2024 році — 6,4%;

у 2025 році — 7,6%;

у 2026 році — 6,2%.

Згідно з прогнозом фонду, глобальна економіка продовжить зростання на рівні 3,2%, у 2024 та 2025 роках будуть такі ж темпи, як і минулого року.

Зазначається, що прогноз світового зростання на п'ять років на рівні 3,1% перебуває на найнижчому рівні за останнє десятиліття. Водночас глобальна інфляція буде знижуватися:

у 2023 році було 6,8%;

у 2024 році — до 5,9%;

у 2025 році — до 4,5%.

Джерело: МВФ

Станом на 17 квітня Національний банк встановив офіційний курс долара на такому рівні — 39,57 грн (0,00). На готівковому ринку становить 39,85 грн (+0,08).

Що ще варто знати

Нагадаємо, Національний банк оцінив ситуацію на валютному ринку України. Регулятор стверджує, що вона залишається цілком контрольованою, а курсові коливання — помірні.

Також ми писали, що у Національному банку знову скоротили підтримку гривні у вигляді продажів валюти на міжбанківському валютному ринку попереднього тижня. Обсяг продажів знизився на близько 105 млн доларів.