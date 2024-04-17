Курс долара в Україні 一 МВФ прогнозує подорожчання валюти у 2024 році

Курс долара у 2024 році 一 МВФ прогнозує девальвацію гривні
У Міжнародному валютному фонді (МВФ) прогнозують подорожчання долара на українському валютному ринку. Очікується незначна девальвація гривні до кінця 2024 року, надалі курс долара продовжить тенденцію повільного зростання.
Про це йдеться в World Economic Outlook на квітень цього року.
Курсовий прогноз МВФ в Україні
Відповідно до розрахунків Міжнародного валютному фонду, очікується, що середньорічний курс національної валюти до долара становитиме:
- 2024 рік — 41 грн за долар;
- 2025 рік — 45,8 грн за долар;
- 2026 рік — 48,6 грн за долар;
- 2027 рік — 50,4 грн за долар;
- 2028 рік — 52,1 грн за долар;
- 2029 рік — 54,1 грн за долар.
Прогноз щодо зростання української економіки
Також у фонді оновили прогноз зростання економіки України. Там вважають, що ВВП країни зросте на 3,2% цього року. Надалі очікується прискорення зростання:
- до 2025 року — до 6,5%;
- до 2026 року — до 5,0%.
Також МВФ прогнозує коливання середньорічної інфляції в Україні. Вона зміниться так:
- у 2024 році — 6,4%;
- у 2025 році — 7,6%;
- у 2026 році — 6,2%.
Згідно з прогнозом фонду, глобальна економіка продовжить зростання на рівні 3,2%, у 2024 та 2025 роках будуть такі ж темпи, як і минулого року.
Зазначається, що прогноз світового зростання на п'ять років на рівні 3,1% перебуває на найнижчому рівні за останнє десятиліття. Водночас глобальна інфляція буде знижуватися:
- у 2023 році було 6,8%;
- у 2024 році — до 5,9%;
- у 2025 році — до 4,5%.
Станом на 17 квітня Національний банк встановив офіційний курс долара на такому рівні — 39,57 грн (0,00). На готівковому ринку становить 39,85 грн (+0,08).
Що ще варто знати
Нагадаємо, Національний банк оцінив ситуацію на валютному ринку України. Регулятор стверджує, що вона залишається цілком контрольованою, а курсові коливання — помірні.
Також ми писали, що у Національному банку знову скоротили підтримку гривні у вигляді продажів валюти на міжбанківському валютному ринку попереднього тижня. Обсяг продажів знизився на близько 105 млн доларів.
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