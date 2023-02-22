Курс долара — банки під кінець зими спробують підняти ціни

У лютому можливі різкі коливання курсу долара

В Україні під кінець зими на готівковому ринку банки спробують "розхитати" валютний курс. Відтак, у лютому можливі його різкі "стрибки".

Такий прогноз озвучила директорка департаменту казначейських операцій фінустанови "Юнекс Банк" Ганна Золотько.

Що спровокує коливання курсу

Як вважає експерт, цього тижня учасники ринку вкотре спробують розгорнути курсовий тренд у бік здорожчання. Це пов'язано з майбутніми виплатами заробітних плат громадянам. Проте, попри спроби розхитати курс найближчим часом, це навряд чи вдасться. Так, якщо такі спроби не будуть підтримані реальним попитом, суттєвого зростання курсу не буде.

"На мою думку, курс долара на готівковому ринку протягом цього тижня перебуватиме в коридорі 39,50-40,30 гривні за долар", — повідомила фахівець.

Чим зумовлене зміцнення гривні

За словами банкіра, минулого тижня курс долара знижувався, а до середи досягнув позначок 39,70-39,80 гривні за долар.

"Востаннє такі рівні фіксувалися у грудні 2022 року. Зміцнення гривні зумовлене зниженням попиту на готівкову іноземну валюту. З одного боку, через збільшення популярності інструменту купівлі валюти з розміщенням на тримісячному депозиті, з іншого, через поступове пожвавлення споживчого попиту", — сказала Золотько.

Минулого тижня вартість американської валюти трохи зросла, проте вже до понеділка, після невдалої спроби учасників ринку закріпити курсовий тренд на зростання, курс зупинився на рівні 39,75-39,90 грн за долар.

Який зараз курс долара

Зараз середній курс долара в українських банках становить 39,50 грн у купівлі та 39,95 — у продажу. На чорному ринку долар купують по 39,70 грн, а продають — по 39,80 грн. Офіційний курс Національного банку України залишається сталим — 36,56.

Нагадаємо, українські банки підвищили за місяць середні відсоткові ставки за новими кредитами для домогосподарств на 0,6%. Зростання за валютними становило 0,8%.

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