Курс доллара — банки на исходе зимы попытаются поднять цены

В феврале возможны резкие колебания курса доллара

В Украине под конец зимы на наличном рынке банки попытаются "расшатать" валютный курс. Следовательно, в феврале возможны его резкие "скачки".

Такой прогноз озвучила директор департамента казначейских операций финучреждения "Юнекс Банк" Анна Золотько.

Что спровоцирует колебания курса

Как считает эксперт, на этой неделе участники рынка попытаются развернуть курсовый тренд в сторону подорожания. Это связано с предстоящими выплатами заработной платы гражданам. Однако несмотря на попытки расшатать курс в ближайшее время, это вряд ли удастся. Так, если такие попытки не будут поддержаны реальным спросом, существенного роста курса не будет.

"По моему мнению, курс доллара на наличном рынке в течение этой недели будет находиться в коридоре 39,50-40,30 гривны за доллар", — сообщила специалист.

Чем обусловлено укрепление гривны

По словам банкира, на прошлой неделе курс доллара снижался, а к среде достиг отметок 39,70-39,80 гривны за доллар.

"Последний раз такие уровни фиксировались в декабре 2022 года. Укрепление гривны обусловлено снижением спроса на наличную иностранную валюту. С одной стороны, из-за увеличения популярности инструмента покупки валюты с размещением на трехмесячном депозите, с другой, из-за постепенного оживления потребительского спроса", — сказала Золотько.

На прошлой неделе стоимость американской валюты немного выросла, однако уже к понедельнику, после неудачной попытки участников рынка закрепить курсовой тренд на рост, курс остановился на уровне 39,75-39,9 грн за доллар.

Какой сейчас курс доллара

Сейчас средний курс доллара в украинских банках составляет 39,50 грн в покупке и 39,95 — в продаже. На черном рынке доллар покупают по 39,70 грн., а продают — по 39,80 грн. Официальный курс Национального банка Украины остается неизменным — 36,56.

Напомним, украинские банки повысили за месяц средние процентные ставки по новым кредитам для домохозяйств на 0,6%. Рост по валютным составил 0,8%.

Напомним, ранее в государственном ПриватБанке рассказали, на какую сумму украинские военные открыли вклады. Речь идет о специальной программе "Слава Героям", позволяющей получить большие доходы.