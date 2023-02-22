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Банки под конец зимы попытаются "расшатать" валютный курс: прогноз эксперта

22 февраля 2023 06:23
lis.jpg - Ксения Лисновская
Курс доллара — банки на исходе зимы попытаются поднять цены
В феврале возможны резкие колебания курса доллара
lis.jpg - Ксения Лисновская

В Украине под конец зимы на наличном рынке банки попытаются "расшатать" валютный курс. Следовательно, в феврале возможны его резкие "скачки".

Такой прогноз озвучила директор департамента казначейских операций финучреждения "Юнекс Банк" Анна Золотько.

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Что спровоцирует колебания курса

Как считает эксперт, на этой неделе участники рынка попытаются развернуть курсовый тренд в сторону подорожания. Это связано с предстоящими выплатами заработной платы гражданам. Однако несмотря на попытки расшатать курс в ближайшее время, это вряд ли удастся. Так, если такие попытки не будут поддержаны реальным спросом, существенного роста курса не будет.

"По моему мнению, курс доллара на наличном рынке в течение этой недели будет находиться в коридоре 39,50-40,30 гривны за доллар", — сообщила специалист.

Чем обусловлено укрепление гривны

По словам банкира, на прошлой неделе курс доллара снижался, а к среде достиг отметок 39,70-39,80 гривны за доллар.

"Последний раз такие уровни фиксировались в декабре 2022 года. Укрепление гривны обусловлено снижением спроса на наличную иностранную валюту. С одной стороны, из-за увеличения популярности инструмента покупки валюты с размещением на трехмесячном депозите, с другой, из-за постепенного оживления потребительского спроса", — сказала Золотько.

На прошлой неделе стоимость американской валюты немного выросла, однако уже к понедельнику, после неудачной попытки участников рынка закрепить курсовой тренд на рост, курс остановился на уровне 39,75-39,9 грн за доллар.

Какой сейчас курс доллара

Сейчас средний курс доллара в украинских банках составляет 39,50 грн в покупке и 39,95 в продаже. На черном рынке доллар покупают по 39,70 грн., а продают по 39,80 грн. Официальный курс Национального банка Украины остается неизменным 36,56.

Напомним, украинские банки повысили за месяц средние процентные ставки по новым кредитам для домохозяйств на 0,6%. Рост по валютным составил 0,8%.

Напомним, ранее в государственном ПриватБанке рассказали, на какую сумму украинские военные открыли вклады. Речь идет о специальной программе "Слава Героям", позволяющей получить большие доходы.

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