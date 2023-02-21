У НБУ повідомили, у яких банках тримають гроші українці

Частка державних банків, де населення тримає вклади, зростає

У Національному банку України (НБУ) розповіли, що на державні банки припадає близько 60% депозитів українців. Зокрема, йдеться про ПриватБанк та Ощадбанк.

Про це свідчать дані Нацбанку.

Українці несуть гроші у держбанки

За підсумком минулого року, частка державних банків, де населення тримає вклади, зростає.

"Через значні надходження коштів клієнтів, зокрема завдяки державним виплатам, триває зростання частки державних банків (включно з "Приватбанком") за депозитами фізичних осіб — на 0,8 в. п. до 60,6%", — констатують в НБУ.

За інформацією Нацбанку, середня ставка нових гривневих депозитів для домашніх господарств, оформлених у січні, залишилися на рівні грудня — 10,6% річних. Хоч НБУ підвищив нормативи обов’язкових резервів за поточними вкладами, що мало б стимулювати банки підвищувати ставки та збільшувати частку строкових вкладів.

Наприкінці минулого року у 67 українських банках перебувало 889,5 млрд грн коштів громадян, найбільше вкладів — у державному "Приватбанку" — 314,7 млрд грн. На другому місці — Ощадбанк (159,8 млрд грн).

На третьому місці — "Райффайзен Банк" (54,2 млрд грн). У топ-5 за вкладами: "Універсал Банк" — 46,2 млрд грн та "Сенс Банк" (колишній "Альфа-Банк Україна") — 42,4 млрд грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк увів нові правила використання кредитних грошей для клієнтів. Так, якщо банк вважатиме, що операції матимуть високий ризик із погашення, вони стануть недоступні.

Минулого року платоспроможні банки за одинадцять місяців минулого року отримали 24,716 млрд грн прибутку. У рейтингу із прибутковості лідирує державний ПриватБанк.