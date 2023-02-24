Долар в Україні — який зараз курс у банках

Деякі фінустанови запропонували валюту дешевше

У п'ятницю, 24 лютого, на українському готівковому ринку продовжуються тенденції до здешевшання курсу долара. Деякі фінустанови запропонували валюту дешевше, ніж було попереднього банківського дня.

Про це свідчить інформація на сайті Kurs.

Курс валют 24 лютого

Зараз середній курс долара в українських банках у купівлі становить 39,21, а в продажу — 39,87 грн/дол (-1 коп.).

Станом на кінець січня долар торгувався так: у купівлі — 39,86, а в продажу — 40,57 грн/дол.

Курс євро у банках у середньому у купівлі становить 41,14 грн/дол (-14 коп.), 42,05 (-9 коп.). Місяць тому європейська валюта коштувала стільки: у купівлі — 39,21, а в продажу — 39,87 грн/дол (-1 коп.).

Примітно, що американська валюта у деяких банках продовжує знижуватися у вартості.

Державний Ощадбанк знизив курс у купівлі та продажу на п'ять копійок. Купує за 39,30, а продає за 40,15 грн/дол. Наприкінці січня доларом торгували так: у купівлі — 40,20 грн/дол, у продажу 40,85.

ПриватБанк не змінив курс. У купівлі становить 39,00, у продажу — 39,50 грн/дол. Місяць тому торгувався на рівні 39,80 грн/дол. у купівлі., 40,30 грн/дол. — у продажу.

Курс американської валюти у банках:

Динаміка курсу американської валюти на чорному ринку за даними порталу Мinfin:

Прогнози щодо курсу долара

Як заявляють у Національному банку, мають достатній обсяг золотовалютних резервів для того, щоб утримувати офіційний курс національної валюти до долара на рівні 36,6 гривні. Вагомих причин для девальвації немає.

За словами експертів, ситуація на ринках і загалом в країні зараз є такою, що національна валюта буде стабільною протягом року, якщо не буде загроз.

Нагадаємо, обсяг готівкової іноземної валюти поза банками за час війни суттєво збільшився — на 9,9 млрд доларів. 2021-го кількість валюти на руках українців теж зросла, однак динаміка була майже удвічі слабшою, розповіли у Національному банку України.

Також у Національному банку заявили, що масовані російські ракетні обстріли українських міст не впливають на курс національної валюти. Валютний ринок вже "звик" та демонструє стабільність.