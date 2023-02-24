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Банки изменили валютный курс: сколько сейчас стоит доллар и евро

24 февраля 2023 08:23
lis.jpg - Ксения Лисновская
Доллар в Украине — какой сейчас курс в банках
Некоторые финучреждения предложили валюту дешевле
lis.jpg - Ксения Лисновская

В пятницу, 24 февраля, на украинском наличном рынке продолжаются тенденции к удешевлению курса доллара. Некоторые финучреждения предложили валюту дешевле, чем было в предыдущий банковский день.

Об этом свидетельствует информация на сайте Kurs.

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Курс валют 24 февраля

Сейчас средний курс доллара в украинских банках в покупке составляет 39,21, а в продаже — 39,87 грн/долл (-1 коп.).

По состоянию на конец января доллар торговался так: в покупке — 39,86, а в продаже — 40,57 грн/долл.

Курс евро в банках в среднем в покупке составляет 41,14 грн/долл (-14 коп.), 42,05 (-9 коп.). Месяц назад европейская валюта стоила столько: в покупке — 39,21, а в продаже — 39,87 грн/долл (-1 коп.).

Примечательно, что американская валюта в некоторых банках продолжает снижаться в цене.

Государственный Ощадбанк снизил курс в покупке и продаже на пять копеек. Покупает за 39,30, а продает за 40,15 грн/долл. В конце января долларом торговали так: в покупке — 40,20 грн/долл, в продаже 40,85.

ПриватБанк не поменял курс. В покупке составляет 39,00, в продаже — 39,50 грн/долл. Месяц назад торговался на уровне 39,80 грн/долл. в покупке., 40,30 грн/долл. — в продаже.

Курс американской валюты в банках:

Динамика курса американской валюты на черном рынке по данным портала Мinfin:

Прогнозы по курсу доллара

Как заявляют в Национальном банке, они имеют достаточный объем золотовалютных резервов для того, чтобы удерживать официальный курс национальной валюты к доллару на уровне 36,6 гривны. Веских причин для девальвации нет.

По словам экспертов, ситуация на рынках и в целом в стране сейчас такова, что национальная валюта будет стабильной в течение года, если не будет угроз.

Напомним, объем наличной иностранной валюты вне банков за время войны существенно увеличился — на 9,9 млрд долларов. В 2021-м количество валюты на руках украинцев тоже выросло, однако динамика была почти вдвое слабее, рассказали в Национальном банке Украины.

Также в Национальном банке заявили, что массированные российские ракетные обстрелы украинских городов не влияют на курс национальной валюты. Валютный рынок уже привык и демонстрирует стабильность.

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