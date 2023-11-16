Податки за надприбутки банки платитимуть вже цьогоріч — деталі законопроєкту

Банки змусять поділитися надприбутками у 2023-му — ставки податків змінили
Комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити у другому читанні законопроєкт про оподаткування надприбутків банків. При цьому ставки податків та терміни змінили.
Про це повідомив голова Фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев у Telegram-каналі.
Які пропонують ставки податків за прибутки банків
За його словами, Комітет рекомендував ухвалити у другому читанні та в цілому законопроєкт N9656-д.
Він зазначив, що від часу підготовки проєкту до другого читання змінилась першопочаткова концепція:
- оподаткування надприбутків банків за результатами 2023 року буде здійснено за ставкою 50%;
- починаючи з 2024 року базова ставка податку на прибуток для банків становитиме 25%.
Раніше пропонували сплату податку до державного бюджету на рівні 36% із доходів 2024-2025 років. Нині податок становить 18%.
Під час доопрацювання проєкту врахували важливі рекомендації експертів Міжнародного фонду фонду (МВФ)
"Я щиро вдячний Нацбанку, Мінфіну та колегам за конструктивний підхід і плідне обговорення", — повідомив очільник профільного комітету.
У разі ухвалення законопроєкт дозволить забезпечити додаткові надходження до державного бюджету для фінансування сфери оборони, додав Данило Гетманцев.
Також відомо, що у проєкт включили важливу поправку, яка продовжить ще на один рік пільгу на ввізний ПДВ під час імпорту дронів, тепловізорів, рацій.
Рекордні прибутки банків у 2023 році
За даними Національного банку, платоспроможні банки у січні-вересні цього року отримали 109,85 млрд гривень прибутку (після оподаткування).
Найбільше грошей заробив державний ПриватБанк — 43,37 млрд гривень. На другому місці перебуває Ощадбанк — 14,17 млрд гривень. Далі йдуть: Райффайзен Банк — 6,13 млрд гривень, Укрсиббанк — 5,68 млрд гривень, ПУМБ — 5,66 млрд гривень.
Що ще варто знати
Нагадаємо, у Національному банку оцінили майбутній вплив підвищення податку на прибуток для банків. Стверджують, що у більшості фінустанов вистачать капіталу.
Також ми писали, що клієнти українських банків почали скаржитися на блокування рахунків через операції з купівлі-продажу криптовалют. Відомо про кілька подібних випадків у державній фінустанові "Приватбанк" та Monobank.
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