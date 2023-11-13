Криптовалюта в Україні — ПриватБанк та Monobank блокують рахунки

Картка Монобанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти українських банків почали скаржитися на блокування рахунків через операції з купівлі-продажу криптовалют. Відомо про кілька подібних випадків у державній фінустанові "Приватбанк" та Monobank.

Про це йдеться у відгуках щодо діяльності банків на порталі Minfin.

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В одному з відгуків зазначається, що державний ПриватБанк заблокував рахунок без попередження після p2p-операцій з криптовалютами.

"Вранці заходив у Приват24, було все окей. Заходжу о 2-й годині дня, а зайти не можу, дзвонити 3700. Зателефонував і відповідь бота "З вами розірвані стосунки і т.д". Прийшов у відділення, зробив заяву, щоб повернули мої законні кошти (чекаю 2 дні вже). Так само, дізнатися причину я не зміг, просто всіх змітають під"високі ризики", "терористи", "обман" і т.д. заробити на криптовалюті — то х***н Вам, Ви шахрай, тим більше це p2p торгівля. Хоча банк користувався понад 10 років", — йдеться у скарзі.

Джерело: Мінфін

У ще одній скарзі користувач описав аналогічну ситуацію з рахунком у ПриватБанку після операцій з криптовалютами.

"Цього місяця зробив багато операцій обміну з криптовалютою за p2p-системою на біржі "Байбіт" і банк відмовив мені в подальшому обслуговуванні та запропонував повернути кошти. Але я нічого незаконного не зробив...", — повідомив клієнт банку.

Схожа ситуація сталася і з рахунком у Monobank.

"Банк заблокував карту за великі надходження протягом останніх 7 днів. Причому повністю. Оборот коштів складав порядку 40 000 грн за 7 днів", — йдеться у повідомленні клієнта, який опублікував листування з банком.

Джерело: dev.ua

Пояснення банків

Представники ПриватБанку заявили, що нових правил фінмоніторингу не застосовують, а керуються виключно вимогами чинного законодавства та нормативно-правовими актами Нацбанку України, що регулюють відносини у сфері банківської діяльності.

Відповідно до закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення" банк, як суб'єкт первинного фінансового моніторингу, виявляє фінансові операції, що підлягають фінмоніторингу.

У Monobank зауважили, що ухвалили рішення про відмову у користуванні карткою на основі інформації з різних перевірених джерел. Точну причину відмови не пояснили через політику банку.

Гроші з карток обох банків можна перевести на інші рахунки українських фінустанов.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у державній фінустанові "ПриватБанк" повідомили, коли мають право блокувати абсолютно всі банківські карти та повністю закрити рахунки клієнта. Йдеться про порушення під час фінансового моніторингу.

Також ми писали, що ПриватБанк оновив правила щодо SWIFT-переказів. Тепер для клієнтів банку встановлені єдині тарифи на перекази як за кордон, так і по Україні.