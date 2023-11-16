Налоги за сверхприбыли банки будут платить уже в этом году — детали законопроекта

Валюта в банковской кассе. Фото: Unplush

Комитет Верховной Рады рекомендовал принять во втором чтении законопроект о налогообложении сверхприбылей банков. При этом ставки налогов и сроки изменились.

Об этом сообщил глава Финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев в Telegram-канале.

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По его словам, Комитет рекомендовал принять во втором чтении и в целом законопроект N9656-д.

Он отметил, что со времени подготовки проекта ко второму чтению изменилась первоначальная концепция:

налогообложение сверхприбылей банков по результатам 2023 года будет осуществлено по ставке 50%;

начиная с 2024 года базовая ставка налога на прибыль для банков составит 25%.

Ранее предлагали уплату налога в государственный бюджет на уровне 36% из доходов 2024-2025 годов. Сейчас налог составляет 18%.

При доработке проекта учли важные рекомендации экспертов Международного фонда фонда (МВФ)

"Я искренне благодарен Нацбанку, Минфину и коллегам за конструктивный подход и плодотворное обсуждение", — сообщил глава профильного комитета.

В случае принятия законопроект позволит обеспечить дополнительные поступления в государственный бюджет для финансирования сферы обороны, добавил Даниил Гетманцев.

Также известно, что в проект включили важную поправку, которая продлит еще на один год льготу на ввозной НДС при импорте дронов, тепловизоров, раций.

Рекордные доходы банков в 2023 году

По данным Национального банка, платежеспособные банки в январе-сентябре этого года получили 109,85 млрд гривен прибыли (после налогообложения).

Больше всего денег заработал государственный ПриватБанк — 43,37 млрд гривен. На втором месте находится Ощадбанк — 14,17 млрд гривен. Далее следуют: Райффайзен Банк — 6,13 млрд гривен, Укрсиббанк — 5,68 млрд гривен, ПУМБ — 5,66 млрд гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в Национальном банке оценили будущее влияние повышения налога на прибыль для банков. Утверждают, что у большинства финучреждений хватит капитала.

Также мы писали, что клиенты украинских банков начали жаловаться на блокировку счетов из-за операций по купле-продаже криптовалют. Известно несколько подобных случаев в государственном финучреждении "Приватбанк" и Monobank.