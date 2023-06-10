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Курс долара може різко змінитися: ринок в очікуванні рішень НБУ

10 червня 2023 06:55
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс долара може різко змінитися вже у червні
Американська валюта у руках. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Український валютний ринок в очікуванні червневих рішень Національного банку України (НБУ). Від них залежатиме подальша курсова ситуація в країні.

Про це розповів керівник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий.

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Яка зараз ситуація на ринку

За словами експерта, зараз на готівковому ринку ситуація демонструє стабільність з невеликими коливаннями. Це вдається завдяки заходам Нацбанку зі збереження балансу попит-пропозиція на валюту, продовження політики популяризації гривні для збережень, а також великій макрофінансовій допомозі від західних партнерів.

За інформацією Міністерства фінансів, на початку року лише Європейський Союз (ЄС), Сполучені Штати та Міжнародний валютний фонд (МВФ) надали Україні близько 16,8 млрд доларів.

За прогнозом, курс американської валюти коливатиметься у ціновому діапазоні від 37 до 38 гривень з подальшим домінуванням до нижнього рівня коридору, а євро перебуватиме на рівні 40–41 гривні.

Що здатне похитнути ситуацію у червні

Фахівець розповів, що ситуація може змінитися у період 12–18 червня. Саме в цей час Нацбанк планує ще раз розглянути рівень облікової ставки та оприлюднити детальний звіт про травневий рівень інфляції. Тому учасники ринку уважно стежитимуть за запланованими на цей час подіями. Вони стануть "маркерами" для подальшої ситуації.

"З високою долею вірогідності, можна прогнозувати, що впродовж 12-18 червня на валютному ринку збережеться статус–кво", — додав Тарас Лєсовий.

Який зараз курс долара

На готівковому ринку долар у середньому коштує 37,13 гривні. Деякі українські банки продовжують знижувати курс американської валюти.

У державному ПриватБанку долар коштує у купівлі 36,72 гривні, у продажу — 37,22 гривні.  

Державний Ощадбанк купує американську валюту за 36,70 гривні, продає за 37,55 гривні.

Райффайзен Банк пропонує курс долара у продажу на рівні 36,80, у купівлі — 37,20 гривні.

Нагадаємо, у Національному банку розповіли про продовження підвищення ставок за строковими депозитами. Це, незважаючи на оновлений прогноз про зниження облікової ставки в четвертому кварталі року.

Також ми писали, що Нацбанк пом’якшив обмеження на готівковому ринку. Усі банки зможуть продавати населенню більше готівкової валюти.

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