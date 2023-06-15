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Курс доллара снизился: какая ситуация на наличном рынке

15 июня 2023 21:40
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Банки снова изменили курс валют — какая ситуация на рынке
Отделение финучреждения "Ощадбанк". Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Национальный банк Украины (НБУ) установил на пятницу, 16 июня, официальный курс валют. Евро незначительно подорожал, а доллар продолжает оставаться неизменным.

Такие данные приводит пресс-служба Центробанка.

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Курс НБУ на 16 июня

По этой информации, регулятор на пятницу обнародовал курс европейской валюты на уровне:

  • в покупке — 39,73 грн (+0,07)
  • в продаже — 40,12 грн (+0,07).

Официальный курс американской валюты зафиксирован на уровне:

  • в покупке — 36,56 грн;
  • в продаже — 36,93 грн.

Курс на "черном рынке"

Согласно мониторинговым данным купли-продажи валют на профильном сайте Kurs, средний курс доллара на "черном рынке" в продаже снизился до 37,25 грн (-0,08), в покупке — до 37,15 грн (-0,08).

Европейская валюта снизилась в продаже до 40,60 грн (-0,03), в покупке — до 40,43 грн (-0,03).

Курс доллара в банках

  • Банк "Оптимальный" — 37,16 (-0,07) — 37,25 (-0,07);
  • Райффайзен Банк — 36,90 грн — 37,35 грн (-0,05);
  • ТАСкомбанк — 36,90 грн (-0,15) — 37,45 грн (-0,15);
  • Укрэксимбанк — 36,60 грн — 37,30 грн;
  • ПриватБанк — 36,75 грн – 37,25 грн;
  • ОТП Банк — 37,80 (-0,05) — 37,20 (-0,05);
  • Ощадбанк — 36,70 грн (+0,10) — 37,50 (+0,10);
  • Правэкс-банк — 36,90 грн — 37,30 грн;
  • ПУМБ — 36,75 грн — 37,50 грн.
  • Кредобанк — 36,91 грн — 37,39 грн (-0,06).

Напомним, НБУ обещает еще больше смягчить ограничения на наличном рынке. Все банки могут продавать населению больше наличной валюты.

Также мы писали, что эксперты оценили ситуацию на украинском валютном рынке в июне 2023 года. Спрогнозировали, пересечет ли доллар отметку в 38 грн/долл в этом месяце.

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