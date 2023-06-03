Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Чи підскочить долар вище 38 грн: новий прогноз валютного курсу на червень arrow

Чи підскочить долар вище 38 грн: новий прогноз валютного курсу на червень

3 червня 2023 11:50
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс долара на червень - експерти оновили прогноз
Американська валюта у руках. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Експерти оцінили ситуацію на українському валютному ринку у червні 2023 року. Спрогнозували, чи перетне долар позначку у 38 грн/дол. цього місяця.

Своє бачення озвучив економіст Олександр Хмелевський, пишуть Факти ICTV.

Читайте також:

Яка зараз ситуація на ринку

Як зазначив експерт, у червні ситуація на валютному ринку характеризуватиметься як стабільна. Серйозних потрясінь, здатних спровокувати девальвацію гривні, не очікується.

Зокрема, надає підтримку курсу Національний банк України (НБУ), який продовжив виходити на міжбанківський ринок із продажем валюти зі своїх золотовалютних резервів. Так, у травні Нацбанк продав близько 1,6 мільярда доларів. Водночас обсяг продажу перекривають надходження коштів від міжнародних партнерів у вигляді грантів та кредитів. Все це суттєво допомагає регулятору підтримувати рекордний рівень резервів.

Також, за словами економіста, у червні Національний банк почне напрацьовувати план заходів, що стосуватимуться послаблення обмежень на валютному ринку. Така вимога прописана у Меморандумі з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Водночас повністю всі обмеження навряд чи скасують до кінця воєнного стану. З огляду на це, НБУ може зберегти офіційний курс долара без змін. Проте у разі поглиблення дефіциту зовнішньої торгівлі та подальшого скорочення суми надходжень від міжнародних партнерів регулятору доведеться вже цієї осені підвищити курс долара.

Хмелевський додав, що у травні українська нацвалюта дещо змінилася — на 1%. Через те, що рівень відхилення курсу від офіційного мінімальний, то й перспективи подальшого зміцнення гривні не перевищуватимуть 1%.

Водночас дещо вищий потенціал зростання курсу готівкового долара, однак він все одно перебуватиме у діапазоні 37-38 грн/дол.

Який зараз курс долара

На готівковому ринку долар у середньому коштує 37,24 гривні. Низка українських банків продовжує знижувати курс американської валюти.

Курс долара в банках

  • ПриватБанк — 36,82 грн — 37,32 грн;
  • Ощадбанк — 36,75 грн — 37,70;
  • Укрексімбанк — 36,85 грн — 37,55 грн;
  • Райффайзен — 36,90 грн — 37,45 грн;
  • ПУМБ — 36,75 грн — 37,50 грн.

курс валют

Джерело: Minfin

Нагадаємо, в Україні невеликі фінустанови почали підвищувати депозитні ставки через гривневий дефіцит та на вимогу Національного банку збільшити обсяги резервування. Зокрема, на державні банки зараз припадає 60% вкладів українців.

Також ми писали, що в Національному банку оцінили загрози для українського банківського сектора на тлі банкрутства великих банків Сполучених Штатів та Європи. Там вже закрились кілька фінустанов.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

Низка ГО, що претендували на грант від Фонду, отримали продуктову допомогу поза конкурсом, — Столар

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB