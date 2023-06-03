Курс долара на червень - експерти оновили прогноз

Американська валюта у руках. Фото: Unplush

Експерти оцінили ситуацію на українському валютному ринку у червні 2023 року. Спрогнозували, чи перетне долар позначку у 38 грн/дол. цього місяця.

Своє бачення озвучив економіст Олександр Хмелевський, пишуть Факти ICTV.

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Яка зараз ситуація на ринку

Як зазначив експерт, у червні ситуація на валютному ринку характеризуватиметься як стабільна. Серйозних потрясінь, здатних спровокувати девальвацію гривні, не очікується.

Зокрема, надає підтримку курсу Національний банк України (НБУ), який продовжив виходити на міжбанківський ринок із продажем валюти зі своїх золотовалютних резервів. Так, у травні Нацбанк продав близько 1,6 мільярда доларів. Водночас обсяг продажу перекривають надходження коштів від міжнародних партнерів у вигляді грантів та кредитів. Все це суттєво допомагає регулятору підтримувати рекордний рівень резервів.

Також, за словами економіста, у червні Національний банк почне напрацьовувати план заходів, що стосуватимуться послаблення обмежень на валютному ринку. Така вимога прописана у Меморандумі з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Водночас повністю всі обмеження навряд чи скасують до кінця воєнного стану. З огляду на це, НБУ може зберегти офіційний курс долара без змін. Проте у разі поглиблення дефіциту зовнішньої торгівлі та подальшого скорочення суми надходжень від міжнародних партнерів регулятору доведеться вже цієї осені підвищити курс долара.

Хмелевський додав, що у травні українська нацвалюта дещо змінилася — на 1%. Через те, що рівень відхилення курсу від офіційного мінімальний, то й перспективи подальшого зміцнення гривні не перевищуватимуть 1%.

Водночас дещо вищий потенціал зростання курсу готівкового долара, однак він все одно перебуватиме у діапазоні 37-38 грн/дол.

Який зараз курс долара

На готівковому ринку долар у середньому коштує 37,24 гривні. Низка українських банків продовжує знижувати курс американської валюти.

Курс долара в банках

ПриватБанк — 36,82 грн — 37,32 грн;

Ощадбанк — 36,75 грн — 37,70;

Укрексімбанк — 36,85 грн — 37,55 грн;

Райффайзен — 36,90 грн — 37,45 грн;

ПУМБ — 36,75 грн — 37,50 грн.

Джерело: Minfin

Нагадаємо, в Україні невеликі фінустанови почали підвищувати депозитні ставки через гривневий дефіцит та на вимогу Національного банку збільшити обсяги резервування. Зокрема, на державні банки зараз припадає 60% вкладів українців.

Також ми писали, що в Національному банку оцінили загрози для українського банківського сектора на тлі банкрутства великих банків Сполучених Штатів та Європи. Там вже закрились кілька фінустанов.