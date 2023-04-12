Курс долара — банкіри розповіли, що буде з валютою після Великодня

Банкіри розповіли, що буде з курсом долара після Великодня
На українському готівковому ринку з наближенням Великодніх свят спостерігається стабільне зниження курсу долара. Однак після свят ключовий фактор із курсоутворення зникне.
Про це розповів директор Департаменту казначейства АТ "Комінбанк" Герман Марченко.
Ситуація на готівковому ринку
Квітень курс долара зустрів різким зниженням, коли валюта суттєво втрачала у вартості буквально щодня. Зараз у банках долар у середньому купують за 37,2 грн/дол., а продають за 37,8 грн/дол.
Герман Марченко пояснює такі зміни наближенням Великодня.
На його переконання, передсвятковий тиждень на ринку одночасно і специфічний, і закономірний.
Так, у зв'язку з необхідністю робити необхідні покупки до свята частина українців використовують для цього свої валютні заощадження. Тому очікувано, що пропозиція готівки дещо перевищує попит (у середньому на близько 5%). Це, своєю чергою, стимулює продавців знижувати готівковий курс. При цьому економічних факторів для зниження валютного курсу немає.
"Об’єктивних причин для падіння курсу немає — політика НБУ залишилася незмінною, економіка потроху зростає, інфляція залишається досить низькою, продовжуються надходження валюти від експорту та міжнародних партнерів", — зазначає експерт.
Курсові прогнози після свят
З огляду на це, після Пасхи "святковий" фактор курсоутворення нівелюється, і курс стабілізується на дещо вищих показниках. У такому випадку на цьому громадяни можуть заробити, купивши долари до Великодня і продавши після.
Також фахівець припускає, що подібне з курсом може статися і наприкінці квітня, перед "травневими святами".
Ціни в обмінниках та банках
Зараз в обмінних пунктах долар у середньому купують за 37,60 та за 37,72 грн — продають. Євро купують за 40,65, а продають за 40,85 грн.
ПриватБанк — 37,10 грн — 37,60 грн;
Ощадбанк — 37,20 грн — 38,20;
Укрексімбанк — 37,30 грн — 37,90 грн;
"Райффайзен" — 37,40 грн — 38,40 грн;
ПУМБ — 37,25 грн — 38,00 грн.
Офіційний курс американської валюти надалі залишається незмінним. У купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.
Графіка: Мinfin
Нагадаємо, днями Національний банк констатував рекордне падіння курсу американської валюти. У березні цього року на валютному ринку середній курс готівкового долара у продажу втратив 3,4%, опустившись до позначки 38,55 гривні — мінімуму з літа 2022 року.
Також ми писали, що днями в Україну надійшов перший транш від Міжнародного валютного фонду (МВФ), який збільшив обсяг золотовалютних резервів України до найвищого рівня з 2011 року. Тепер вони перевищують 32 млрд доларів.