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Банкіри розповіли, що буде з курсом долара після Великодня

12 квітня 2023 07:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс долара — банкіри розповіли, що буде з валютою після Великодня
Каса банку / Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

На українському готівковому ринку з наближенням Великодніх свят спостерігається стабільне зниження курсу долара. Однак після свят ключовий фактор із курсоутворення зникне.

Про це розповів директор Департаменту казначейства АТ "Комінбанк" Герман Марченко.

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Ситуація на готівковому ринку

Квітень курс долара зустрів різким зниженням, коли валюта суттєво втрачала у вартості буквально щодня. Зараз у банках долар у середньому купують за 37,2 грн/дол., а продають за 37,8 грн/дол.

Герман Марченко пояснює такі зміни наближенням Великодня.
На його переконання, передсвятковий тиждень на ринку одночасно і специфічний, і закономірний.

Так, у зв'язку з необхідністю робити необхідні покупки до свята частина українців використовують для цього свої валютні заощадження. Тому очікувано, що пропозиція готівки дещо перевищує попит (у середньому на близько 5%). Це, своєю чергою, стимулює продавців знижувати готівковий курс. При цьому економічних факторів для зниження валютного курсу немає.

"Об’єктивних причин для падіння курсу немає — політика НБУ залишилася незмінною, економіка потроху зростає, інфляція залишається досить низькою, продовжуються надходження валюти від експорту та міжнародних партнерів", — зазначає експерт.

Курсові прогнози після свят

З огляду на це, після Пасхи "святковий" фактор курсоутворення нівелюється, і курс стабілізується на дещо вищих показниках. У такому випадку на цьому громадяни можуть заробити, купивши долари до Великодня і продавши після.

Також фахівець припускає, що подібне з курсом може статися і наприкінці квітня, перед "травневими святами".

Ціни в обмінниках та банках

Зараз в обмінних пунктах долар у середньому купують за 37,60 та за 37,72 грн — продають. Євро купують за 40,65, а продають за 40,85 грн.

ПриватБанк — 37,10 грн — 37,60 грн;
Ощадбанк —  37,20 грн — 38,20;
Укрексімбанк — 37,30 грн — 37,90 грн;
"Райффайзен" — 37,40 грн — 38,40 грн;
ПУМБ — 37,25 грн — 38,00 грн.

Офіційний курс американської валюти надалі залишається незмінним. У купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.

Графіка: Мinfin

Нагадаємо, днями Національний банк констатував рекордне падіння курсу американської валюти. У березні цього року на валютному ринку середній курс готівкового долара у продажу втратив 3,4%, опустившись до позначки 38,55 гривні — мінімуму з літа 2022 року.

Також ми писали, що днями в Україну надійшов перший транш від Міжнародного валютного фонду (МВФ), який збільшив обсяг золотовалютних резервів України до найвищого рівня з 2011 року. Тепер вони перевищують 32 млрд доларів.

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