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Обсяг золотовалютних резервів України на найвищому рівні з 2011-го, — НБУ

4 квітня 2023 12:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Транш МВФ суттєво підвищив золотовалютні резерви України — дані НБУ
Резерви перевищують 32 млрд доларів, стверджує заступниця голови НБУ Катерина Рожкова
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україну надійшов перший транш від Міжнародного валютного фонду (МВФ), який збільшив обсяг золотовалютних резервів України до найвищого рівня з 2011 року. Тепер вони перевищують 32 млрд доларів.

Так прокоментували надходження першої суми кредиту від МВФ у Національному банку України (НБУ).

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Обсяг міжнародних резервів

Як зазначила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова, це сталося завдяки надходженню 2,7 млрд доларів першого траншу кредиту розширеного фінансування EFF МВФ.

"З урахуванням цих коштів, обсяг отриманої допомоги від наших партнерів із початку року сягнув $13,6 млрд, а міжнародні резерви Національного банку України перевищили $32 млрд", — розповіла вона в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Історичний рекорд золотовалютних резервів у 38,35 млрд доларів був зафіксований у травні 2011 року.

Рожкова зауважила, що упродовж найближчих чотирьох років Україна зможе розраховувати на 115 млрд доларів міжнародної фінансової підтримки. Вона додала, що програма з МВФ є знаком для українських партнерів, що країна рухається правильним шляхом.

Варто зауважити, у грудні 2022 року у НБУ повідомляли, що міжнародні резерви перевищили довоєнний рівень, а станом на початок березня становили 28,86 млрд доларів.

Транш від МВФ

3 квітня голова Національного банку Андрій Пишний заявив, що Київ отримав перший транш від Міжнародного валютного фонду у  2,7 млрд доларів у рамках нової програми розширеного фінансування. Раніше МВФ погодив кредит для України у сумі 15,6 мільярда доларів.

Нагадаємо, українська влада в рамках Меморандуму щодо чотирирічної програми розширеного фінансування EFF Міжнародного валютного фонду (МВФ) дала зобов'язання повернути скасоване обов'язкове декларування доходів чиновників. У документі прописана кінцева дата, до якої мають ухвалити відповідний закон.

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