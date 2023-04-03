Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем
В Україні на готівковому ринку курс долара упродовж двох тижнів може змінитися. Ближче до Великодніх свят очікується падіння курсу.
Так вважає директор департаменту казначейства "Комінбанку" Герман Марченко.
Як зміниться курс
На думку експерта, у Великодній період українська національна валюта може зміцнитись у межах 2-3%.
Марченко пояснює це тим, що витрати українців можуть суттєво зрости, що вже проявилося у підвищенні попиту на окремі категорії продуктів.
"Отже, продаж готівкової валюти може збільшитись, що на даний момент вплине на роздрібний курс купівлі", — заявив експерт.
За даними порталу "Мінфін", 3 квітня в обмінних пунктах долар у середньому купують за 37,55 та за 37,70 продають, що нижче на кілька копійок проти попереднього дня. Євро купують за 40,50, а продають за 40,75, що теж дешевше на кілька копійок.
Курс долара в банках
ПриватБанк — 37,25 грн — 37,75 грн;
Ощадбанк — 37,50 грн (-5 коп.) — 38,50 грн;
Укрексімбанк — 37,70 грн (+10 коп.) — 38,30 грн;
"Райффайзен" — 37,70 грн (+20 коп.) — 38,30 грн;
ПУМБ — 37,50 грн — 38,25 грн.
Водночас, офіційний курс Національного банку України — 36,56.
На стабільність курсу впливають такі фактори:
- подальші транші від ЄС та ухвалення 4-річної програми підтримки від МВФ на 15,6 млрд доларів, посилення міжнародної підтримки економіки;
- "зерновий коридор", попри перепони з боку росії, продовжувать діяти, що є одним із вагомих джерел поповнення бюджету;
- фіксований курс валют та незмінна облікова ставка;
- пожвавлення економічної діяльності всередині України;
- низький рівень інфляції.
Нагадаємо, українські банки підвищили за місяць середні відсоткові ставки за новими кредитами для домогосподарств на 0,6%. Зростання за валютними становило 0,8%.
Також ми писали, що в Національному банку оцінили загрози для українського банківського сектора банкрутство великих банків Сполучених Штатів та Європи. Там вже закрились кілька фінустанов.