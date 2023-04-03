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Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

3 квітня 2023 23:13
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс зміниться — що буде з доларом перед Великоднем
Ближче до Великодніх свят очікується падіння курсу
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні на готівковому ринку курс долара упродовж двох тижнів може змінитися. Ближче до Великодніх свят очікується падіння курсу.

Так вважає директор департаменту казначейства "Комінбанку" Герман Марченко.

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Як зміниться курс

На думку експерта, у Великодній період українська національна валюта може зміцнитись у межах 2-3%.

Марченко пояснює це тим, що витрати українців можуть суттєво зрости, що вже проявилося у підвищенні попиту на окремі категорії продуктів.

"Отже, продаж готівкової валюти може збільшитись, що на даний момент вплине на роздрібний курс купівлі", заявив експерт.

За даними порталу "Мінфін", 3 квітня в обмінних пунктах долар у середньому купують за 37,55 та за 37,70 продають, що нижче на кілька копійок проти попереднього дня. Євро купують за 40,50, а продають за 40,75, що теж дешевше на кілька копійок.

Курс долара в банках

ПриватБанк — 37,25 грн — 37,75 грн;
Ощадбанк —  37,50 грн (-5 коп.) — 38,50 грн;
Укрексімбанк — 37,70 грн (+10 коп.) — 38,30 грн;
"Райффайзен" — 37,70 грн (+20 коп.) — 38,30 грн;
ПУМБ — 37,50 грн — 38,25 грн.

Водночас, офіційний курс Національного банку України — 36,56.

На стабільність курсу впливають такі фактори:

  • подальші транші від ЄС та ухвалення 4-річної програми підтримки від МВФ на 15,6 млрд доларів, посилення міжнародної підтримки економіки;
  • "зерновий коридор", попри перепони з боку росії, продовжувать діяти, що є одним із вагомих джерел поповнення бюджету;
  • фіксований курс валют та незмінна облікова ставка;
  • пожвавлення економічної діяльності всередині України;
  • низький рівень інфляції.

Нагадаємо, українські банки підвищили за місяць середні відсоткові ставки за новими кредитами для домогосподарств на 0,6%. Зростання за валютними становило 0,8%.

Також ми писали, що в Національному банку оцінили загрози для українського банківського сектора банкрутство великих банків Сполучених Штатів та Європи. Там вже закрились кілька фінустанов.

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