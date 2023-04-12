Курс доллара – банкиры рассказали, что будет с валютой после Пасхи

Касса банка / Фото: google.com

На украинском наличном рынке с приближающимися Пасхальными праздниками наблюдается стабильное снижение курса доллара. Однако после праздников ключевой фактор курсообразования исчезнет.

Об этом рассказал директор Департамента казначейства АО "Коминбанк" Герман Марченко.

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Ситуация на наличном рынке

Апрель курс доллара встретил резким понижением, когда валюта существенно теряла в стоимости буквально каждый день. Сейчас в банках доллар в среднем покупают за 37,2 грн/долл., а продают за 37,8 грн/долл.

Герман Марченко объясняет подобные изменения приближением Пасхи. По его убеждению, предпраздничная неделя на рынке одновременно и специфическая, и закономерная.

Так, в связи с необходимостью делать необходимые покупки к празднику часть украинцев используют для этого свои валютные сбережения. Поэтому ожидаемо, что предложение наличных денег превышает спрос (в среднем на около 5%). Это, в свою очередь, стимулирует продавцов снижать наличный курс. При этом экономических факторов для понижения валютного курса нет.

"Объективных причин для падения курса нет – политика НБУ осталась неизменной, экономика понемногу растет, инфляция остается достаточно низкой, продолжаются поступления валюты от экспорта и международных партнеров", — отмечает эксперт.

Курсовые прогнозы после праздников

Учитывая это, после Пасхи "праздничный" фактор курсообразования нивелируется и курс стабилизируется на несколько более высоких показателях. В таком случае на этом граждане могут заработать, купив доллары до Пасхи и продав после.

Также специалист предполагает, что подобное с курсом может произойти и в конце апреля перед "майскими праздниками".

Цены в обменниках и банках

Сейчас в обменных пунктах доллар в среднем покупают за 37,60 и 37,72 грн — продают. Евро покупают за 40,65 грн., а продают за 40,85 грн.

ПриватБанк — 37,10 грн — 37,60 грн;

Ощадбанк — 37,20 грн — 38,20;

Укрэксимбанк — 37,30 грн — 37,90 грн;

"Райффайзен" — 37,40 грн — 38,40 грн;

ПУМБ — 37,25 грн — 38,00 грн.

Официальный курс американской валюты продолжает оставаться неизменным. В покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.

Графика: Мinfin

Напомним, Национальный банк констатировал рекордное падение курса американской валюты. В марте этого года на валютном рынке средний курс наличного доллара в продаже потерял 3,4%, опустившись до отметки 38,55 гривны — минимума с лета 2022 года.

Также мы писали, что на днях в Украину поступил первый транш от Международного валютного фонда (МВФ), увеличивший объем золотовалютных резервов Украины до самого высокого уровня с 2011 года. Теперь они превышают 32 млрд долларов.