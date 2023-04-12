Курс доллара – банкиры рассказали, что будет с валютой после Пасхи

Банкиры рассказали, что будет с курсом доллара после Пасхи
На украинском наличном рынке с приближающимися Пасхальными праздниками наблюдается стабильное снижение курса доллара. Однако после праздников ключевой фактор курсообразования исчезнет.
Об этом рассказал директор Департамента казначейства АО "Коминбанк" Герман Марченко.
Ситуация на наличном рынке
Апрель курс доллара встретил резким понижением, когда валюта существенно теряла в стоимости буквально каждый день. Сейчас в банках доллар в среднем покупают за 37,2 грн/долл., а продают за 37,8 грн/долл.
Герман Марченко объясняет подобные изменения приближением Пасхи. По его убеждению, предпраздничная неделя на рынке одновременно и специфическая, и закономерная.
Так, в связи с необходимостью делать необходимые покупки к празднику часть украинцев используют для этого свои валютные сбережения. Поэтому ожидаемо, что предложение наличных денег превышает спрос (в среднем на около 5%). Это, в свою очередь, стимулирует продавцов снижать наличный курс. При этом экономических факторов для понижения валютного курса нет.
"Объективных причин для падения курса нет – политика НБУ осталась неизменной, экономика понемногу растет, инфляция остается достаточно низкой, продолжаются поступления валюты от экспорта и международных партнеров", — отмечает эксперт.
Курсовые прогнозы после праздников
Учитывая это, после Пасхи "праздничный" фактор курсообразования нивелируется и курс стабилизируется на несколько более высоких показателях. В таком случае на этом граждане могут заработать, купив доллары до Пасхи и продав после.
Также специалист предполагает, что подобное с курсом может произойти и в конце апреля перед "майскими праздниками".
Цены в обменниках и банках
Сейчас в обменных пунктах доллар в среднем покупают за 37,60 и 37,72 грн — продают. Евро покупают за 40,65 грн., а продают за 40,85 грн.
ПриватБанк — 37,10 грн — 37,60 грн;
Ощадбанк — 37,20 грн — 38,20;
Укрэксимбанк — 37,30 грн — 37,90 грн;
"Райффайзен" — 37,40 грн — 38,40 грн;
ПУМБ — 37,25 грн — 38,00 грн.
Официальный курс американской валюты продолжает оставаться неизменным. В покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.
Графика: Мinfin
Напомним, Национальный банк констатировал рекордное падение курса американской валюты. В марте этого года на валютном рынке средний курс наличного доллара в продаже потерял 3,4%, опустившись до отметки 38,55 гривны — минимума с лета 2022 года.
Также мы писали, что на днях в Украину поступил первый транш от Международного валютного фонда (МВФ), увеличивший объем золотовалютных резервов Украины до самого высокого уровня с 2011 года. Теперь они превышают 32 млрд долларов.