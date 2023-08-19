Ціни на бензин 19 серпня — на АЗС активно дорожчає пальне

Автомобільна заправка. Фото: google.com

У суботу, 19 серпня, на автозаправних станціях продовжує дорожчати пальне. Найзначніше — бензин марки А-92

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на інформацію моніторингового порталу Auto.ria.

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Які ціни на АЗС 19 серпня

За цією інформацією, у суботу в Україні не змінилася середня вартість тільки автомобільного газу.

Так, вартість бренду А-95+ зросла у середньому на 0,01 гривні, до 54,40 грн/л. Для порівняння — тиждень тому коштував 53,88, а станом на 1 липня — 46,24 грн/л.

Середня ціна бензину А-95 додала 0,02 гривні, коштує 52,30 грн/л. 12 серпня коштував 51,83 грн/л, а на початку липня — 46 грн/л.

Вартість дизпального теж змінилась. Зараз середні ціни на нього такі: 51,79 грн/л, що більше на 0,01 гривні. Тиждень тому коштував у середньому 47,96 грн/л.

Середні ціни на бензин А-92 зросли найбільше. Зараз його продають на рівні 49,59 грн/л, що більше на 0,05 грн. Сім днів тому його продавали за 49,01 грн/л.

Автогаз коштує 23,61 грн/л.

19 серпня найвищі ціни на бензини А-95+ та А-95 на АЗС SOCAR — 57,99 грн/л та 55,99 грн/л відповідно. Найнижча вартість А-95+ на БРСМ-Нафта — 49,90 грн/л, А-95 — на RLS — 47,90 грн/л.

Найвища вартість бензину А-92 на АЗС KLO — 52,18 грн/л. Найнижча на АЗС Кворум — 46,47 грн/л.

Дизпальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — 55,99 грн/л, найдешевше на RLS — 46,90 грн/л.

На популярних АЗС ціни 19 серпня такі:

Джерело: АвтоРіа

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Нагадаємо, на думку засновника мережі АЗС "Прайм" Дмитра Льоушкіна, кожні два тижні вартість пального зростатиме до двох гривень. Це спричинено подорожчанням нафти у всьому світі.

Також ми писали, що відбулося повернення податку на додану вартість (ПДВ) на пальне на довоєнні ставки. Раніше очільник профільного парламентського комітету Данило Гетманцев заявляв про таку необхідність, адже рішення про його зниження на початку війни було помилковим.