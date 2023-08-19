Цены на бензин 19 августа — на АЗС активно дорожает горючее

Автомобильная заправка. Фото: google.com

В субботу, 19 августа, на автозаправочных станциях продолжает дорожать горючее. Значительнее всего — бензин марки А-92

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию мониторингового портала Auto.ria.

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По этой информации, в субботу в Украине не изменилась средняя стоимость только автомобильного газа.

Так, стоимость бренда А-95+ выросла в среднем на 0,01 гривны, до 54,40 грн/л. Для сравнения — неделю назад стоил 53,88, а по состоянию на 1 июля — 46,24 грн/л.

Средняя цена бензина А-95 прибавила 0,02 гривны, стоит 52,30 грн/л. 12 августа стоил 51,83 грн/л, а в начале июля — 46 грн/л.

Стоимость дизтоплива тоже изменилась. Сейчас средние цены на него таковы: 51,79 грн/л, что больше на 0,01 грн. Неделю назад стоил в среднем 47,96 грн/л.

Средние цены на бензин А-92 выросли больше всего. Сейчас его продают на уровне 49,59 грн/л, что больше на 0,05 грн. Семь дней назад его продавали по 49,01 грн/л.

Автогаз стоит 23,61 грн/л.

19 августа самые высокие цены на бензины А-95+ и А-95 на АЗС SOCAR — 57,99 грн/л и 55,99 грн/л соответственно. Самая низкая стоимость А-95+ на БРСМ-Нефть — 49,90 грн/л, А-95 — на RLS — 47,90 грн/л.

Самая высокая стоимость бензина А-92 на АЗС KLO — 52,18 грн/л. Самая низкая на АЗС Кворум — 46,47 грн/л.

Дизтопливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — 55,99 грн/л, дешевле всего на RLS — 46,90 грн/л.

На популярных АЗС цены 19 августа такие:

Источник: АвтоРиа

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Напомним, по мнению основателя сети АЗС "Прайм" Дмитрия Леушкина, каждые две недели стоимость горючего будет расти до двух гривен. Это вызвано удорожанием нефти во всем мире.

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