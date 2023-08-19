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Бензин на АЗС активно дорожает: сколько стоит топливо 19 августа

19 августа 2023 08:25
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на бензин 19 августа — на АЗС активно дорожает горючее
Автомобильная заправка. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В субботу, 19 августа, на автозаправочных станциях продолжает дорожать горючее. Значительнее всего — бензин марки А-92

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию мониторингового портала Auto.ria.

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По этой информации, в субботу в Украине не изменилась средняя стоимость только автомобильного газа.

Так, стоимость бренда А-95+ выросла в среднем на 0,01 гривны, до 54,40 грн/л. Для сравнения — неделю назад стоил 53,88, а по состоянию на 1 июля — 46,24 грн/л.

Средняя цена бензина А-95 прибавила 0,02 гривны, стоит 52,30 грн/л. 12 августа стоил 51,83 грн/л, а в начале июля — 46 грн/л.

Стоимость дизтоплива тоже изменилась. Сейчас средние цены на него таковы: 51,79 грн/л, что больше на 0,01 грн. Неделю назад стоил в среднем 47,96 грн/л.

Средние цены на бензин А-92 выросли больше всего. Сейчас его продают на уровне 49,59 грн/л, что больше на 0,05 грн. Семь дней назад его продавали по 49,01 грн/л.

Автогаз стоит 23,61 грн/л.

19 августа самые высокие цены на бензины А-95+ и А-95 на АЗС SOCAR — 57,99 грн/л и 55,99 грн/л соответственно. Самая низкая стоимость А-95+ на БРСМ-Нефть — 49,90 грн/л, А-95 — на RLS — 47,90 грн/л.

Самая высокая стоимость бензина А-92 на АЗС KLO — 52,18 грн/л. Самая низкая на АЗС Кворум — 46,47 грн/л.

Дизтопливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — 55,99 грн/л, дешевле всего на RLS — 46,90 грн/л.

На популярных АЗС цены 19 августа такие:

 

цены на бензин
Источник: АвтоРиа

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Напомним, по мнению основателя сети АЗС "Прайм" Дмитрия Леушкина, каждые две недели стоимость горючего будет расти до двух гривен. Это вызвано удорожанием нефти во всем мире.

Также мы писали, что произошел возврат налога на добавленную стоимость (НДС) на топливо на довоенные ставки. Ранее глава профильного парламентского комитета Даниил Гетманцев заявлял о такой необходимости, ведь решение о его снижении в начале войны было ошибочным.

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