Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow ПДВ на пальне повернуть до довоєнних 20%, — Гетманцев arrow

ПДВ на пальне повернуть до довоєнних 20%, — Гетманцев

30 березня 2023 09:53
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
ПДВ на пальне повернуть до довоєнного рівня — на скільки та коли
Рішення про зниження податку на початку війни вважають помилковим
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні з 1 липня 2023 року податок на додану вартість (ПДВ) на пальне повернуть на довоєнні ставки, які були на рівні 20%. У Податковому комітеті Верховної Ради України (ВРУ) вважають рішення про його зниження на початку війни помилковим.

Про це розповів очільник профільного парламентського комітету Данило Гетманцев інтерв'ю РБК-Україна.

Читайте також:

Причини повернення старих податків

Як зазначив Гетманцев, очікувалося, що зниження податку на додану вартість на пальне з 20% до 7% стримало б ціни, однак це виявилося не так.

"Згадайте рішення початку 2022 року про скасування акцизу та зменшення ставки ПДВ до 7% на пальне. Воно призвело до виходу ринку в білу? Ні! Нелегальні бочки виросли як гриби після дощу", — пояснив посадовець.

З огляду на це, вже в липні пільгового податку на додану вартість на пальне не буде.

"З 1 липня ПДВ на пальне поновиться до довоєнних ставок. Я вважаю, що зниження цих ставок було величезною помилкою. Це ніяк не вплинуло на ціну пального. Це лише вплинуло на заробіток трейдерів", — додав голова Податкового комітету.

Восени минулого року Верховна Рада ухвалила закон №7668-д, яким повернула стягнення акцизу з пального, відтермінувавши повернення ставок з липня 2023-го. Ухвалений закон передбачає, що з кожної тисячі літрів бензину, дизельного пального та біопалива з операторів ринку нафтопродуктів буде стягуватись акциз в розмірі 100 євро, з кожної тисячі літрів скрапленого газу — 52 євро.

Більше про пальне

Нагадаємо, в Україні найближчого місяця цінова ситуація на ринку пального не зміниться навіть на тлі посівної кампанії. Зростання попиту не буде відчутним через профіцит пального.

Експерти вважають, що багато імпорту палива в Україні становить російське, яке прикривається сертифікатами про походження з інших держав. Вартість фрахту з турецького порту становить 70-80 доларів. На думку учасників ринку, такі "вигідні" умови у регіоні могли виникнути тільки, якщо це дизпальне, походженням з росії.

Як відомо, з лютого для російського дизпального встановлені чіткі цінові рамки, які заборонено перевищувати. Йдеться про ембарго на російські нафтопродукти.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

10:38У Міноборони Китаю виступили з заявою про співпрацю з росією

10:30 Брежнєва та Меладзе розпродають свої російськомовні хіти, — росЗМІ

Новина з відео

10:28 Попри шторм в Чорному морі ракетоносій рф: скільки "Калібрів" споряджено

10:24 Російські окупанти зайняли майже усі медичні заклади Луганської області, — голова ОВА

Новина з відео

10:23 Голова СБУ зустрівся з амбасадоркою США: деталі переговорів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:18 Тренер "Марселя" прибрав конкурента Маліновського: відома причина

10:03 У ПЦУ заявили, що готові оформлювати документи на Почаївську Лавру

10:01 В Україні зафіксували рекордний сплеск викрадень авто

09:45 Кіберзбір для ЗСУ: Фонд "Повернись живим" відзвітував про суму донатів

09:44 Росія планує нову мобілізацію: британська розвідка пояснила, як кремль маскуватиме цей процес

Новина з відео

10:28 Попри шторм в Чорному морі ракетоносій рф: скільки "Калібрів" споряджено

Новина з відео

10:23 Голова СБУ зустрівся з амбасадоркою США: деталі переговорів

Новина з відео

08:25 "Робота результативна": в ЗСУ розповіли, яка зараз ситуація на Кінбурнській косі

Новина з відео

06:15 Як зробити сирну каву: п'ять дивовижних рецептів і тонкощі приготування

Новина з відео

23:27 Стовп полум'я та чорного диму: у росії стався вибух на газопроводі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

22:22УПЦ МП виселяють із Лаври: реакція вірян, відео

Новина з відео

19:25 Окупанти скаржаться, що місцеві на захоплених територіях до них погано ставляться: перехоплення

Ексклюзив

18:50Резніков розповів, що необхідно Україні для контрнаступу

Ексклюзив

18:20Хорватія передасть Україні додаткову військову допомогу: про що йдеться

Новина з відео

18:16 Росіяни готують провокації на українсько-білоруському кордоні: перехоплення СБУ

Ексклюзив

07:15Будьте обережні: астрологіня назвала ймовірні дати масованих обстрілів України у квітні

21:13Які штрафи чекають на українських батьків у школах Німеччини та Франції

Ексклюзив

20:00Загублений боєкомплект: чи встигне Захід дати снаряди для контрнаступу ЗСУ

15:16Декларації про доходи: кому з біженців потрібно показати зароблене та за що передбачені штрафи

Ексклюзив

13:18"Будемо стояти до смерті": як пройшло "останнє" богослужіння УПЦ МП у Лаврі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:34Автоматичний перерахунок пенсій у квітні: в уряді розповіли деталі

06:10Загроза демократії: закони про іноземних агентів ширяться світом

Ексклюзив

20:30П’ять порад, які допоможуть зосередитись на позитивних думках

Ексклюзив

20:00Працевлаштування під час війни: чи планують одесити змінювати свої професії

Ексклюзив

18:42Розкачування човна: чи вдасться рф відкрити "другий фронт"

Актуальне по темі

None 30 Березень 10:41

У Міноборони Китаю виступили з заявою про співпрацю з росією

None 30 Березень 10:46

Брежнєва та Меладзе розпродають свої російськомовні хіти, — росЗМІ

None 30 Березень 10:44

Попри шторм в Чорному морі ракетоносій рф: скільки "Калібрів" споряджено

None 30 Березень 10:29

Голова СБУ зустрівся з амбасадоркою США: деталі переговорів

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB