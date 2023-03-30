ПДВ на пальне повернуть до довоєнного рівня — на скільки та коли

ПДВ на пальне повернуть до довоєнних 20%, — Гетманцев
В Україні з 1 липня 2023 року податок на додану вартість (ПДВ) на пальне повернуть на довоєнні ставки, які були на рівні 20%. У Податковому комітеті Верховної Ради України (ВРУ) вважають рішення про його зниження на початку війни помилковим.
Про це розповів очільник профільного парламентського комітету Данило Гетманцев інтерв'ю РБК-Україна.
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Причини повернення старих податків
Як зазначив Гетманцев, очікувалося, що зниження податку на додану вартість на пальне з 20% до 7% стримало б ціни, однак це виявилося не так.
"Згадайте рішення початку 2022 року про скасування акцизу та зменшення ставки ПДВ до 7% на пальне. Воно призвело до виходу ринку в білу? Ні! Нелегальні бочки виросли як гриби після дощу", — пояснив посадовець.
З огляду на це, вже в липні пільгового податку на додану вартість на пальне не буде.
"З 1 липня ПДВ на пальне поновиться до довоєнних ставок. Я вважаю, що зниження цих ставок було величезною помилкою. Це ніяк не вплинуло на ціну пального. Це лише вплинуло на заробіток трейдерів", — додав голова Податкового комітету.
Восени минулого року Верховна Рада ухвалила закон №7668-д, яким повернула стягнення акцизу з пального, відтермінувавши повернення ставок з липня 2023-го. Ухвалений закон передбачає, що з кожної тисячі літрів бензину, дизельного пального та біопалива з операторів ринку нафтопродуктів буде стягуватись акциз в розмірі 100 євро, з кожної тисячі літрів скрапленого газу — 52 євро.
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Нагадаємо, в Україні найближчого місяця цінова ситуація на ринку пального не зміниться навіть на тлі посівної кампанії. Зростання попиту не буде відчутним через профіцит пального.
Експерти вважають, що багато імпорту палива в Україні становить російське, яке прикривається сертифікатами про походження з інших держав. Вартість фрахту з турецького порту становить 70-80 доларів. На думку учасників ринку, такі "вигідні" умови у регіоні могли виникнути тільки, якщо це дизпальне, походженням з росії.
Як відомо, з лютого для російського дизпального встановлені чіткі цінові рамки, які заборонено перевищувати. Йдеться про ембарго на російські нафтопродукти.