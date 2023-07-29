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Як часто дорожчатиме бензин: прогноз експерта

29 липня 2023 15:01
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Ціни на пальне — як зміняться ціни на АЗС
Пальне на АЗС. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Прогнозується, що впродовж наступного місяця кожних два тижні вартість пального зростатиме до двох гривень. Це спричинене подорожчанням нафти у всьому світі.

Про це заявив засновник мережі АЗС "Прайм" Дмитро Льоушкін.

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За прогнозами експертів, восени ціни на пальне в Україні можуть сягнути 60 гривень за літр. Це пов'язано з подорожчанням нафти у світі. Зазначається, що зростання цін на пальне буде відбуватися через скорочення видобутку сирої нафти Саудівською Аравією. Ціни на пальне почали підійматися у всьому світі.

"90 доларів бочка нафти на світовому ринку дорівнює 60 гривень літр бензину на АЗС в Україні. Протягом серпня нафта дорожчатиме до 90 доларів. Котирування дизеля йде як нитка за голкою. На колонці ціна змінюється за середньою закупівлею мереж АЗС за останні 2-3 тижні. Тобто у середині вересня все станеться", — пояснив Дмитро Льоушкін.

Він також додав, що це ще оптимістичний сценарій. Найімовірніше, вартість пального до кінця літа щотижня зростатимуть на 1-2 гривні.

Нагадаємо, як зазначають аналітики, гуртові партії дизпалива зараз пропонуються на 2,75 грн/л дорожче. Автомобільні партії бензину А-95 — на 2,5 грн/л більше.

Також ми писали, що раніше в НБУ попереджали, що в Україні на паливному ринку після 1 липня вартість бензину на автозаправних станціях почне зростати.

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