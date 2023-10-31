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Пільги на оплату комуналки для пенсіонерів — хто та як може оформити

31 жовтня 2023 08:17
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Комунальні послуги — як отримати знижку для пенсіонерів
Люди пенсійного віку. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У 2023 році деяким категоріям українських громадян пенсійного віку передбачене законом право на пільги на комунальні послуги. Іноді матеріальна допомога досягає 100% компенсації оплати комуналки та купівлі палива на зимовий сезон.

Про це повідомляє профільне видання Napensii.ua.

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Детальніше про пільги

Питання надання пільг з оплати комунальних послуг, які надають з урахуванням доходів, затверджено урядовою постановою № 389.

Таку знижку можна отримати цьогоріч, якщо середній дохід родини на людину не перевищує 3,76  тис. гривень. Допомогу надають на один рік з місяця, коли настає таке право.

Водночас для деяких категорій пенсіонерів розмір допомоги сягає 100% для оплати комунальних послуг та придбання палива (дров чи брикетів, рідкого побутового палива, а також скрапленого газу).

У разі, якщо дохід родини вищий за той, що передбачає право на пільгу, тоді людина може оформити субсидію.

Кому надають 100% компенсації

За чинним законодавством, відповідні пільги можуть отримати громадяни, у котрих є:

  • особливі заслуги перед Батьківщиною та члени їхньої родини;
  • проживають у сільській місцевості та працюють чи раніше працювали в музеях, закладах культури, освіти.

Також пільгу надають пенсіонерам, які проживають у сільській місцевості, і працювали за такими професіями:

  • педагоги;
  • медики;
  • фармацевти;
  • бібліотекарі;
  • фахівці із захисту рослин.

Як отримати 100% пільгу пенсіонеру

Громадяни можуть отримати допомогу, подавши заявку. Це можна зробити кількома варіантами:

  • через портал "Дія";
  • через мобільний застосунок ПФУ;
  • у територіальному відділенні Пенсійного фонду. Список сервісних центрів ПФУ за наступним посиланням.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні з 1 листопада 2023 року розмір пенсійних виплат не зміниться, деяким переселенцям відновлять соцвиплати, нарахують більші суми субсидій на опалювальний сезон. Також ООН продовжить підтримувати фінансово українців.

Раніше ми писали, що Пенсійний фонд пояснив, у чому різниця між "житловою субсидією" та "пільгою на житлово-комунальні послуги". Також уточнив, чи можна оформити два види допомоги одночасно.

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