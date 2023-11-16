Льготы на поездки в общественном транспорте — какие категории имеют право

Бесплатный проезд в общественном транспорте — юристы уточнили категории льготников
Юристы назвали категории граждан, которые по украинскому законодательству имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Также дали советы, как действовать в случае безосновательного отказа в бесплатном проезде.
Об этом говорится в Telegram-канале "Адвокат права".
Право на бесплатный проезд
Специалисты отмечают, что в законодательстве содержится перечень льготных категорий граждан, которые могут бесплатно ездить в маршрутных такси, однако часто украинцы не могут воспользоваться им из-за ряда факторов.
Такое право предоставлено:
- участникам боевых действий и лицам, приравненным к ним;
- инвалидам войны и лицам, приравненным к ним;
- военнослужащим срочной службы;
- военнослужащим, ставшим инвалидами из-за войны;
- родителям, находящимся на содержании военного, погибшего или пропавшего без вести во время прохождения военной службы;
- ветеранам военной службы, органов внутренних дел, нацполиции, налоговой милиции, Государственной пожарной охранной службы, Государственной уголовно-исполнительной службе, службы гражданской защиты, Государственной службы спецсвязи и защиты информации, Службы безопасности и бывшим работникам прокуратуры;
- полицейским при исполнении полномочий, работникам СБУ при исполнении служебных обязанностей;
- реабилитированным лицам, ставшим инвалидами в результате репрессий;
- лицам с инвалидностью первой и второй группы, детям-инвалидам, лицам, сопровождающим лиц с инвалидностью первой группы или детям с инвалидностью (не более одного);
- гражданам, пострадавшим из-за Чернобыльской катастрофы, отнесены к первой категории, ликвидаторам аварии на ЧАЭС (второй категории);
- детям, которым установлена инвалидность, связанная с аварией на ЧАЭС;
- детям из многодетных семей;
- детям до шести лет (без занятия места для сидения).
Как действовать в случае отказа в бесплатном проезде
Если человеку, который принадлежит к вышеперечисленным льготным категориям, безосновательно отказали в бесплатном проезде, нужно:
- сохранить информацию о наименовании перевозчика, получить его контактные данные (как правило, такие данные содержатся у водителя);
- фамилия, имя и отчество водителя транспорта;
- записать номер автобуса;
- приблизительное время, маршрут, купить билет и сохранить его, а в случае обращения в суд нужны свидетели.
После этого можно обратиться за защитой своего права с заявлением или жалобой в:
- полицию (об отказе в льготном проезде) — 102;
- в теруправление Государственной службы по безопасности на транспорте;
- транспортной отдел горсовета;
- Госслужбу по безопасности на транспорте.
"Если водитель общественного автотранспорта отказывается следовать по маршруту, пока льготник не оплатит проезд, стоит вызвать полицию", — добавили юристы.
Больше о льготах
Украинские защитники по закону имеют право на льготы и выплаты. В частности, военные, которые не были в отпуске, могут рассчитывать на компенсацию.
Также мы писали, что в 2023 году некоторым категориям украинских граждан пенсионного возраста предусмотрено право на льготы на коммунальные услуги. Иногда материальная помощь достигает 100% компенсации оплаты коммуналки и покупки топлива на зимний сезон.
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