Льготы на поездки в общественном транспорте — какие категории имеют право

Пассажиры в троллейбусе. Фото: Kyivpastrans

Юристы назвали категории граждан, которые по украинскому законодательству имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Также дали советы, как действовать в случае безосновательного отказа в бесплатном проезде.

Об этом говорится в Telegram-канале "Адвокат права".

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Право на бесплатный проезд

Специалисты отмечают, что в законодательстве содержится перечень льготных категорий граждан, которые могут бесплатно ездить в маршрутных такси, однако часто украинцы не могут воспользоваться им из-за ряда факторов.

Такое право предоставлено:

участникам боевых действий и лицам, приравненным к ним;

инвалидам войны и лицам, приравненным к ним;

военнослужащим срочной службы;

военнослужащим, ставшим инвалидами из-за войны;

родителям, находящимся на содержании военного, погибшего или пропавшего без вести во время прохождения военной службы;

ветеранам военной службы, органов внутренних дел, нацполиции, налоговой милиции, Государственной пожарной охранной службы, Государственной уголовно-исполнительной службе, службы гражданской защиты, Государственной службы спецсвязи и защиты информации, Службы безопасности и бывшим работникам прокуратуры;

полицейским при исполнении полномочий, работникам СБУ при исполнении служебных обязанностей;

реабилитированным лицам, ставшим инвалидами в результате репрессий;

лицам с инвалидностью первой и второй группы, детям-инвалидам, лицам, сопровождающим лиц с инвалидностью первой группы или детям с инвалидностью (не более одного);

гражданам, пострадавшим из-за Чернобыльской катастрофы, отнесены к первой категории, ликвидаторам аварии на ЧАЭС (второй категории);

детям, которым установлена инвалидность, связанная с аварией на ЧАЭС;

детям из многодетных семей;

детям до шести лет (без занятия места для сидения).

Как действовать в случае отказа в бесплатном проезде

Если человеку, который принадлежит к вышеперечисленным льготным категориям, безосновательно отказали в бесплатном проезде, нужно:

сохранить информацию о наименовании перевозчика, получить его контактные данные (как правило, такие данные содержатся у водителя);

фамилия, имя и отчество водителя транспорта;

записать номер автобуса;

приблизительное время, маршрут, купить билет и сохранить его, а в случае обращения в суд нужны свидетели.

После этого можно обратиться за защитой своего права с заявлением или жалобой в:

полицию (об отказе в льготном проезде) — 102;

в теруправление Государственной службы по безопасности на транспорте;

транспортной отдел горсовета;

Госслужбу по безопасности на транспорте.

"Если водитель общественного автотранспорта отказывается следовать по маршруту, пока льготник не оплатит проезд, стоит вызвать полицию", — добавили юристы.

Больше о льготах

Украинские защитники по закону имеют право на льготы и выплаты. В частности, военные, которые не были в отпуске, могут рассчитывать на компенсацию.

Также мы писали, что в 2023 году некоторым категориям украинских граждан пенсионного возраста предусмотрено право на льготы на коммунальные услуги. Иногда материальная помощь достигает 100% компенсации оплаты коммуналки и покупки топлива на зимний сезон.