Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Бесплатный проезд в общественном транспорте — юристы уточнили категории льготников arrow

Бесплатный проезд в общественном транспорте — юристы уточнили категории льготников

16 ноября 2023 07:48
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Льготы на поездки в общественном транспорте — какие категории имеют право
Пассажиры в троллейбусе. Фото: Kyivpastrans
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Юристы назвали категории граждан, которые по украинскому законодательству имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Также дали советы, как действовать в случае безосновательного отказа в бесплатном проезде.

Об этом говорится в Telegram-канале "Адвокат права".

Читайте также:

Право на бесплатный проезд

Специалисты отмечают, что в законодательстве содержится перечень льготных категорий граждан, которые могут бесплатно ездить в маршрутных такси, однако часто украинцы не могут воспользоваться им из-за ряда факторов.

Такое право предоставлено:

  • участникам боевых действий и лицам, приравненным к ним;
  • инвалидам войны и лицам, приравненным к ним;
  • военнослужащим срочной службы;
  • военнослужащим, ставшим инвалидами из-за войны;
  • родителям, находящимся на содержании военного, погибшего или пропавшего без вести во время прохождения военной службы;
  • ветеранам военной службы, органов внутренних дел, нацполиции, налоговой милиции, Государственной пожарной охранной службы, Государственной уголовно-исполнительной службе, службы гражданской защиты, Государственной службы спецсвязи и защиты информации, Службы безопасности и бывшим работникам прокуратуры;
  • полицейским при исполнении полномочий, работникам СБУ при исполнении служебных обязанностей;
  • реабилитированным лицам, ставшим инвалидами в результате репрессий;
  • лицам с инвалидностью первой и второй группы, детям-инвалидам, лицам, сопровождающим лиц с инвалидностью первой группы или детям с инвалидностью (не более одного);
  • гражданам, пострадавшим из-за Чернобыльской катастрофы, отнесены к первой категории, ликвидаторам аварии на ЧАЭС (второй категории);
  • детям, которым установлена инвалидность, связанная с аварией на ЧАЭС;
  • детям из многодетных семей;
  • детям до шести лет (без занятия места для сидения).

Как действовать в случае отказа в бесплатном проезде

Если человеку, который принадлежит к вышеперечисленным льготным категориям, безосновательно отказали в бесплатном проезде, нужно:

  • сохранить информацию о наименовании перевозчика, получить его контактные данные (как правило, такие данные содержатся у водителя);
  • фамилия, имя и отчество водителя транспорта;
  • записать номер автобуса;
  • приблизительное время, маршрут, купить билет и сохранить его, а в случае обращения в суд нужны свидетели.

После этого можно обратиться за защитой своего права с заявлением или жалобой в:

  • полицию (об отказе в льготном проезде) — 102;
  • в теруправление Государственной службы по безопасности на транспорте;
  • транспортной отдел горсовета;
  • Госслужбу по безопасности на транспорте.

"Если водитель общественного автотранспорта отказывается следовать по маршруту, пока льготник не оплатит проезд, стоит вызвать полицию", — добавили юристы.

Больше о льготах

Украинские защитники по закону имеют право на льготы и выплаты. В частности, военные, которые не были в отпуске, могут рассчитывать на компенсацию.

Также мы писали, что в 2023 году некоторым категориям украинских граждан пенсионного возраста предусмотрено право на льготы на коммунальные услуги. Иногда материальная помощь достигает 100% компенсации оплаты коммуналки и покупки топлива на зимний сезон.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Актуальное по теме